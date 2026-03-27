L’orso è carnivoro o onnivoro: cosa mangiano e perché la loro dieta è definita “opportunista”

Gli orsi, pur essendo carnivori per classificazione, hanno una dieta molto varia e flessibile: sono onnivori opportunisti che si nutrono di ciò che trovano più abbondante nell’ambiente, anche in base alle stagioni.

Gli orsi hanno una dieta molto più diversificata di quanto si possa pensare



Gli orsi appartengono all'ordine dei Carnivora, lo stesso gruppo di mammifere che comprende lupi, felidi, iene, mustelidi, foche e tanti altri. Dal punto di vista biologico, quindi, sono tecnicamente animali carnivori. Eppure, osservandoli in natura, emerge una realtà parecchio più sfumata: la loro dieta è molto più varia e complessa di quanto "l'etichetta" tassonomica lasci intendere.

La maggior parte delle specie di orso, come l'orso bruno (Ursus arctos) o l'orso nero americano (U. americanus), mangia infatti un po' di tutto: vegetali, insetti, piccoli vertebrati e, quando capita, anche carcasse o grandi prede. All'interno della famiglia ci sono poi due estremi opposti più specializzati: l'orso polare (U. maritimus), esclusivamente carnivoro, e il panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), quasi completamente erbivoro.

Per questo motivo, gli orsi vengono spesso definiti onnivori opportunisti. In ecologia, "opportunista" indica un animale che non si lega troppo a una sola fonte di cibo, ma sfrutta ciò che è più disponibile in un dato momento o in un particolare ambiente. Non scelgono sempre il cibo "migliore" in senso assoluto, ma quello più abbondante o facile da ottenere con il minor dispendio di energia.

Cosa mangiano gli orsi in natura

Un grizzly (Ursus arctos horribilis), sottospecie di orso bruno, che mangia erba fresca



La dieta degli orsi varia quindi molto in base alla specie, ma anche alla stagione e all'ambiente in cui vivono. In generale, però, nelle specie più diffuse e meno specializzate si possono individuare alcune tendenze comuni. L'orso bruno, semplificando un po', è forse il miglior esempio di onnivoro opportunista, anche perché è la specie più diffusa al mondo e quindi presente in ambienti anche molto diversi tra loro.

Gli orsi bruni mangiano frutti, bacche, semi, ma anche radici e piante erbacee. Possono naturalmente cacciare e mangiare carne oppure (cosa che capita più spesso di quanto si possa pensare) nutrirsi di animali trovati già morti, come i cervi. Mangiano anche pesci (in particoalre i salmoni in Nord America) e insetti (come formiche e larve) e, come sappiamo bene, possono anche fare incursioni all'interno di apiari e allevamenti per nutrirsi di miele e animali domestici, come le galline.

La dieta degli orsi cambia molto in base alle stagioni e alla disponibilità che offre l’ambiente



Eppure, studi sulla dieta degli orsi bruni europei mostrano che, in molte aree, oltre il 70% della sua dieta è di origine vegetale, soprattutto nei mesi estivi e autunnali. Se prendiamo invece in considerazione l'orso bruno marsicano (U. a. marsicanus) – la sottospecie minacciata ed endemica del nostro appenino – la percentuale di vegetali può salire addirittura all'80%. Nelle stagioni di "pasciona" (il periodo di fruttificazione intensa del faggio), si ciba quasi esclusivamente del frutto di quest'albero, la faggiola, ricca di grassi e proteine.

Perché gli orsi non sono completamente carnivori

Un orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) che mangia pere in Abruzzo



Insomma, si potrebbe quasi dire che gli orsi. perlomeno alcune specie o alcune popolazioni – sono forse più erbivori che persino onnivori. Uno degli aspetti più interessanti è però la forte variazione stagionale. In primavera gli orsi consumano erbe fresche e carcasse trovate dopo l'inverno. In estate aumentano insetti e frutti. In autunno, invece, entrano in una fase chiamata iperfagia: mangiano enormi quantità di cibo per accumulare grasso in vista del letargo. Questa flessibilità è una delle chiavi del loro successo ecologico.

Gli antenati degli orsi erano probabilmente molto più carnivori, ma nel corso dell'evoluzione molte specie hanno sviluppato questa forte flessibilità alimentare. Questo adattamento è del resto molto vantaggioso in ambienti dove le prede non sono sempre disponibili. Col tempo, hanno quindi evoluto caratteristiche in un certo senso "intermedie" tra un carnivoro e un erbivoro: canini sviluppati, utili per la carne; molari larghi e piatti, adatti a triturare vegetali; un apparato digerente non troppo specializzato.

Gli orsi bruni sono più erbivori che carnivori, "opportunisti" perfetti e adattabili



Questa combinazione permette loro di sfruttare una grande varietà di alimenti, ma li rende meno efficienti sia come carnivori puri sia come erbivori specializzati. Cacciare grandi prede richiede infatti molta energia e comporta parecchi rischi. Per un animale di grandi dimensioni come l'orso, spesso è quindi più "conveniente" nutrirsi di risorse più facilmente accessibili, come bacche, frutta o insetti.

Gli orsi naturalmente non "scelgono" un tipo di dieta per principio: si adattano. Se trovano un cervo morto, lo mangiano. Se invece un bosco è ricco di frutti, possono nutrirsi quasi esclusivamente di quelli per settimane. Questa grande capacità di cambiare rapidamente strategia è ciò che li rende "opportunisti".