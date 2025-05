La storia di Leonardo, l’inafferrabile tartaruga ritrovata dopo una fuga di 9 mesi a un chilometro da casa

Leonardo, una tartaruga che vive in Inghilterra, è stato ritrovato dopo ben 9 mesi di fuga. Era sparito dal giardino di casa ed è riapparso ad appena un chilometro di distanza, probabilmente dopo essere andato in letargo.

Leonardo, una testuggine che vive in Inghilterra, è fuggito sparendo nel nulla per 9 mesi



Immaginare una tartaruga in fuga e che scompare nel nulla per mesi non è di certo immediato. Questi antichi e affascinanti rettili non sono propriamente famosi per la rapidità e la capacità di percorrere tanta strada. La testuggine più veloce mai registrata, "correva" all'incredibile velocità di circa 1 km all'ora. Eppure, Leonardo, una testuggine che vive Ulverston, una cittadina della contea inglese di Cumbria, è riuscito a far perdere le sue tracce per ben nove mesi. Un record degno dei migliori artisti della fuga.

Leonardo vive con Rachel Etches da tredici anni. È una testuggine da compagnia, abituata a muoversi nel giardino di casa. Ma a sorpresa, a luglio dello scorso anno, è sparito improvvisamente nel nulla. Rachel, madre di famiglia, ha ammesso di essersi distratta un attimo mentre si occupava dei figli e, proprio in quel momento, Leonardo deve aver colto l'occasione allontanandosi dai confini del giardino di casa.

Non era neppure la prima volta che ci provava. Era già evaso una volta qualche anno fa, ma quella volta era tornato a casa dopo pochi giorni. Questa volta, però, il suo spirito d'avventura deve averlo portato molto più lontano, o almeno così sembrava all'inizio. Dopo mesi di ricerche e di appelli online senza riscontro, di lui nessuna traccia. Fino a quando, nove mesi dopo, una persona a passeggio con il cane non lo ha avvistato a poco più di un chilometro da casa. Probabilmente è sempre stato lì nei paraggi.

Leonardo è stato trovato ad appena un km da casa, dove probabilmente si era scavato una tana per andare in letargo



Portato in un negozio di animali della zona, è stato immediatamente identificato e restituito a Rachel. L'ipotesi più probabile è che durante lo scorso inverno Leonardo si sia scavato una tana nel terreno per andare in letargo, riemergendo solo con l'arrivo del caldo e della primavera. È un comportamento del tutto normale per una testuggine, che come tutti i rettili ha bisogno del sole per regolare la propria temperatura corporea e il proprio metabolismo, ma che in questo caso ha contribuito ad alimentare il mistero della sua lunga assenza.

"Sono animali molto più curiosi e intraprendenti di quanto si pensi – ha raccontato Rachel alla BBC – mettono sempre alla prova i limiti dello spazio in cui vivono". E Leonardo – nome evidentemente ispirato alle famose tartarughe ninja – ce lo ha dimostrato. Anche una testuggine, con i suoi tempi e il suo passo lento, può partire per una piccola avventura in giro per il mondo.