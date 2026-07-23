La storia di Jimothy, il procione “mutante” di Seattle diventato una star del web per la forma rotonda

Jimothy è un procione "deforme" per via di una rara malformazione della colonna vertebrale diventato una piccola celebrità del web. Vive a Seattle e la sua storia iniziata con un video virale ha commosso milioni di persone ed è diventata simbolo di adattamento e resilienza.

Il procione Jimothy avvistato nel quartiere Ballard di Seattle e diventato rapidamente virale per via del suo aspetto insolito. Foto di Kiana Hall via Instagram



Inizialmente sembrava solo un gatto. Poi, quando si è girato mostrando la tipica "mascherina" nera sul muso, è stato evidente che si trattava di un procione. Tuttavia, non era affatto un procione come tutti gli altri. E da quel momento Jimothy, che da mesi gira per le strade e giardini nel quartiere Ballard di Seattle, nello stato di Washington, è diventato una piccola celebrità per via del suo aspetto insolito e della sua sorprendente capacità di adattarsi nonostante una rara malformazione congenita.

La sua "fama" ha poi superato i confini degli Stati Uniti, grazie a un video pubblicato il 13 luglio da Kiana Hall, una donna che lo aveva incontrato per caso durante una passeggiata serale, diventato poi virale. In poche ore le immagini hanno fatto il giro dei social, raccogliendo milioni di visualizzazioni e attirando l'attenzione di veterinari, biologi e semplici appassionati di animali, trasforamndo Jimothy in una piccola "star" del web.

Jimothy, un procione "compatto" a causa di una malformazione della colonna vertebrale

L'aspetto "schiacciato" e compatto di Jimothy è probabilmente causato da na rara malformazione della colonna vertebrale. Foto di Kiana Hall via Instagram



Ciò che rende Jimothy così particolare è infatti la forma del suo corpo: è molto più corto, ingobbito, compatto e tondeggiante rispetto a un normale procione, come quello impagliato acquistato dal calciatore norvegese Haaland di ritorno dai mondiali. Secondo gli esperti probabilmente è nato con una rara malformazione della colonna vertebrale, una condizione congenita presente fin dalla nascita. Alcuni veterinari ipotizzano che possa trattarsi della cosiddetta sindrome della colonna corta, una patologia osservata molto raramente anche in altri mammiferi, come i cani.

Tuttavia, senza poter visitare direttamente l'animale, non è possibile formulare una diagnosi certa.

Nonostante la particolare conformazione del suo corpo, Jimothy sembra però godere di buona salute. Nei video diffusi online lo si vede infatti muoversi con agilità tra le strade, i giardini e le recinzioni, mostrando un comportamento apparentemente del tutto normale per un procione che vive libero.

Una storia di resilienza e adattabilità

Dopo il successo del primo filmato, sono poi emersi molti altri dettagli sulla vita di questo insolito procione. Un residente del quartiere ha infatti condiviso alcuni vecchi video che mostrano Jimothy quando era solo un cucciolo, insieme alla madre e ai fratelli. La famiglia viveva nel giardino di una casa e attraversava spesso il cortile di notte. Secondo quanto raccontato dal proprietario dell'abitazione, il piccolo Jimothy era sì impacciato nei movimenti, ma la madre e gli altri fratelli lo aiutavano spesso a non cadere e, in alcune occasioni, lo trasportavano.

Quando gli alberi su cui viveva la famiglia vennero abbattuti, molti pensarono che il giovane procione non sarebbe sopravvissuto. Invece, mesi dopo, diversi abitanti del quartiere hanno continuato ad avvistarlo, confermando non solo che era riuscito a sopravvivere, ma anche che si era adattato piuttosto bene alla vita urbana nonostante le inevitabili difficoltà legate alla sua particolare condizione fisica.

Jimothy è una piccola celebrità, ma anche un animale selvatico da rispettare

Oggi Jimothy, dopo il successo sui social, è diventato un vero e proprio simbolo per l'intera comunità del quartiere. Come capita spesso in questi casi, gli sono stati dedicati murales, tatuaggi e opere artistiche, t-shirt celebrative e naturalmente centinaia di meme, mentre nel frattempo la sua storia continua a circolare sui social come esempio di resilienza e capacità di saper affrontare e superare le difficoltà.

Naturalmente, si tratta pur sempre di un animale selvatico, e questo è bene ricordarlo sempre. Nonostante la sua popolarità e la sua condizione, infatti, gli esperti chiedono a tutti di rispettare la sua natura, di non avvicinarsi troppo e soprattutto di non dargli da mangiare. I procioni sono probabilmente tra gli animali che meglio di tutti si sono adattati a vivere anche in città e accanto agli esseri umani. La condizione di Jimothy lo dimostra meglio di qualsiasi studio.

Il procione Jimothy quando era solo un cucciolo. Foto di Ben Trammell via Instagram



Tuttavia, questa convivenza e la sua storia possono continuare a funzionare solo se le persone rispettano i suoi spazi e la sua natura. Sarebbe infatti paradossale se questo insolito procione dovesse finire nei guai, o peggio catturato e rimosso, non per le sue difficoltà fisiche, ma per la troppa curiosità e il troppo "amore" di curiosi e abitanti del quartieri. Jimothy ha già dimostrato di sapersela cavare. Se dovesse in futuro aver bisogno di aiuto, saranno esperti e autorità a decidere come e quando intervenire.