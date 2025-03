La storia di Fausto, il cane cieco che vede con il cuore

Fausto è un cane cieco trovato a Valmontone nel 2023. Da allora vive in canile in attesa di una famiglia. È vivace e affettuoso, cerca casa in un ambiente tranquillo cona famiglia pronto ad amarlo.

Gli occhi non sono l'unico organo che serve per vedere, alcuni individui speciali usano soprattutto il cuore. È il caso di Fausto il cagnolone meticcio totalmente cieco che nonostante la sua disabilità non smette di vedere il mondo a modo suo.

Fausto è stato trovato nel 2023 a Valmontone, in provincia di Roma. Era solo e vulnerabile soprattutto a causa della sua cecità, ma nonostante la gravità della sua condizine dimostrava un’energia e una voglia di vivere incredibili. La strada però non era più un posto sicuro per lui: ogni passo, ogni attraversamento poteva nascondere un pericolo. Così i volontari lo hanno raccolto, sperando che presto qualcuno si accorgesse di lui e gli offrisse una casa, ma dopo due anni Fausto sembra destinano a finire i suoi giorni in canile.

Chi è Fausto, il cane cieco che cerca casa

Da 2023 Fausto vive in canile, in attesa che qualcuno lo veda con il cuore e non si fermi all'apparenza. Per un cane adulto e cieco, però, le probabilità di trovare una famiglia sono davvero poche. La sua cecità è causata da una cataratta bilaterale e, purtroppo, non è risolvibile. Ma questo non lo ferma: Fausto è un cane vivace, curioso, pieno di entusiasmo. Ogni giorno affronta la vita con un’energia travolgente, tanto che i volontari devono proteggerlo dagli ostacoli che, senza paura, tende a ignorare.

La cecità di Fausto è causata da una cataratta bilaterale



Arianna Tamburelli, una delle volontarie che si occupano di lui, racconta: "È esuberante e di buon umore, il deficit visivo non lo frena minimamente, al punto da doverlo tutelare all’occorrenza da urti e ostacoli che tende a travolgere. Ama molto aprirsi a nuove attività è curioso, brillante. Aspetta solo una famiglia che lo ami". Fausto non vede, ma esplora il mondo con il naso, con le orecchie, e soprattutto con il cuore. Non si lascia abbattere dalle difficoltà e continua a sperare che qualcuno si accorga di lui.

La famiglia ideale per Fausto

Per un cane come Fausto, trovare la giusta famiglia è fondamentale. I volontari consigliano per lui un’adozione in un ambiente rurale o in una zona residenziale tranquilla, lontano dal caos della città che potrebbe metterlo in difficoltà. Non è necessario che chi lo adotta abbia già esperienza con cani non vedenti, ma deve essere disposto a conoscerlo, a capirlo e a costruire con lui un rapporto basato sulla fiducia. Fausto ha bisogno di un umano di riferimento che sia presente, attento e pronto a condividere con lui il suo entusiasmo per la vita.

Fausto nonostante non veda è estremamente vivace e attivo



Dal punto di vista della socializzazione, sarebbe ideale che fosse l’unico cane di casa, anche se la presenza di altri cani potrebbe essere valutata a seconda del contesto. Ha un ottimo richiamo e un grande desiderio di interagire con chi si prende cura di lui. È bravo a passeggiare al guinzaglio e si muove con sicurezza, affidandosi all'udito e all'olfatto. L’unico momento in cui mostra qualche insicurezza è quando sale in macchina: un’esperienza che lo mette un po’ a disagio, ma con il tempo e la giusta guida potrebbe superare anche questa difficoltà.

Fausto non ha bisogno della vista per riconoscere l’affetto: lui vede con il cuore e aspetta solo qualcuno che voglia guardare il mondo insieme a lui.

Per informazioni su Fausto e sulla sua adozione scrivi alla mail appellidifarina@gmail.com oppure telefona al numero 3451899090