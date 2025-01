Il cane Marcus è il più solo del mondo: cerca una famiglia che giochi con lui

Ogni cane abbandonato come un oggetto vecchio vive una vita sola e triste, ma alcuni a causa della loro indole e della loro storia ne soffrono più degli altri. Marcus è uno di questi: vive in campagna dove i volontari cercano di dedicargli più tempo possibile, ma alla fine della giornata il tenero meticcio resta sempre solo.

Marcus



«A volte, ripensando al suo carattere e a tutto quello che ha vissuto, mi convinco che Marcus sia il cane più solo del mondo». Sono le parole di Silvana Fazio, volontaria della Lav di Sciacca, in Sicilia, che si sta prendendo cura del meticcio abbandonato Marcus.

Chi è il cane Marcus e perché è così solo

Marcus è un cucciolone di 7 mesi trovato in campagna lo scorso giugno. È stato abbandonato insieme ai suoi due fratellini nella campagna agrigentina sotto la pioggia battente di un temporale estivo. Dopo essere stati trovati da un passante e affidati alla sede locale della Lav, associazione di tutela animale tra le più note in Italia, i suoi fratellini di Marcus hanno subito trovato una casa, ma inspiegabilmente, per lui la storia è stata molto diversamente come spiega Silvana: «Per un periodo è stato in uno stallo casalingo dove ha conosciuto cani, gatti e bambini, ma ora si trova in una casa in campagna in cui le volontarie si recano ogni giorno e lo fanno uscire cercando di fargli fare più esperienze possibile, ma alla fine della giornata rimane sempre solo».

Quello che rende Marcus il cane più solo del mondo è proprio l’aver conosciuto una casa e l’affinità con le persone, ma non poter vivere pienamente questi sentimenti. Ogni sera Marcus si trova abbandonato a se stesso, senza neanche più il conforto dei fratelli.

Nonostante questo Marcus è vivace e gioioso come ogni cucciolo della sua età. «All inizio con chi non conosce è un po timido ma presa confidenza è estremamente affettuoso e giocherellone». Essendo molto giovane ed energico non è adatto a persone anziane o a chi cerca un compagno più tranquillo. La famiglia perfetta per lui è quella che può dargli la possibilità di farlo giocare e sfogare la sua energia, ma è un amico perfetto anche per chi ama passeggiare e divertirsi insieme a lui nella natura.

Qual è la famiglia perfetta per il cane Marcus

Marcus è un cane giovane e pieno di energia, va d’accordo con altri cani, sia maschi che femmine, ed è abituato alla presenza di gatti. È già educato al guinzaglio ed è bravissimo in macchina. Questo significa che può adattarsi facilmente alla vita in appartamento, a patto che abbia la possibilità di fare tante passeggiate, cosa che adora. La famiglia perfetta per lui è dinamica e ha un piccolo giardino, ma soprattutto è capace di farlo sentire amato e parte di un gruppo

«Marcus merita di crescere in una casa che lo accolga per sempre, dove possa conoscere l’affetto e la sicurezza che finora gli sono stati negati – è l'appello di Silvana – Non lasciamo che resti ancora solo. Se sei una persona che ha voglia di offrire amore e attenzione a questo cucciolo meraviglioso, lui ti aspetta. Non c’è un cane che non meriti una seconda chance, e Marcus ha dimostrato di essere pronto a dare tanto a chi gli darà una casa».

Per informazioni su Marcus e sulla sua adozione contattare la Lav di Sciacca alla mail lav.sciacca@lav.it oppure al numero 392 018 7955