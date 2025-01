Rocky, il cucciolo abbandonato poco prima di Natale cerca una famiglia

Abbandonato poco prima di Natale nel parcheggio di un ospedale della provincia di Frosinone, ora rischia di finire per sempre in canile: è la storia del cucciolo meticcio Rocky.

Abbandonato poco prima di Natale nel parcheggio di un ospedale, ora rischia di finire in canile. Questa è la storia di Rocky, un cucciolo meticcio di appena 5 mesi che pochi giorni prima di Natale è stato trovato trovato solo e infreddolito nel parcheggio di un ospedale in provincia di Frosinone.

Vagava affamato e in solitudine quando una cittadina lo ha trovato e soccorso. Adesso si trova in uno stallo provvisorio ma potrà restare per poco: se non troverà a breve una famiglia la sua storia si concluderà nel box di un canile.

Lo racconta Sara D’Ercole, la volontaria che si sta occupando di lui: «È un cucciolo dolcissimo, affettuoso, giocherellone e ama stare in compagnia. Per lui siamo alla ricerca con urgenza di una famiglia che possa dargli tutto l’amore che merita». Nonostante il suo inizio difficile, Rocky ha dimostrato una grande capacità di fidarsi degli esseri umani. «Quando vede qualcuno, anche uno sconosciuto, si precipita subito a fare festa, mostrando il suo affetto senza riserve – racconta Sara – Questo comportamento dimostra quanto amorevole e desideroso di compagnia sia, nonostante sia stato tradito dai suoi precedenti umani che lo hanno abbandonato». Ora Rocky ha bisogno di una famiglia che lo accolga con amore e responsabilità.

I volontari cercano per lui una famiglia che possa offrire un ambiente sicuro e stabile, dove possa crescere felice. Rocky si adatta sia a case con giardino che a quelle senza, ma è fondamentale che venga accolto in casa, dove possa vivere a stretto contatto con i suoi umani di riferimento. Le possibilità per lui sono moltissime, Rocky può adattarsi a qualsiasi tipo di famiglia: «Può essere un ottimo compagno per single, famiglie con bambini o anche anziani, purché si tratti di persone serie e consapevoli dei bisogni di un cucciolo. Ha solo bisogno di una famiglia che gli dia l’amore e le attenzioni di cui ha bisogno per crescere sano e felice».

Il cucciolo non ha mai smesso di sperare nell’affetto uomo, nonostante le delusioni che ha subito. «Se pensi di poter offrire a Rocky una nuova vita, fatti avanti: ogni giorno che passa è un’opportunità in meno per questo cucciolo di trovare finalmente il suo posto nel mondo», è l'appello dei volontari.

Per maggiori informazioni sull’adozione di Rocky, contattare Sara D'Ercole al numero: 3383142172