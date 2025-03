Cuccioli abbandonati in un sacco di plastica sulla spiaggia a Pozzuoli: “Avevano gli occhi pieni di terrore”

Due cuccioli sono stati trovati in una busta sulla spiaggia di Pozzuoli. Altri cinque piccoli, probabilmente loro fratelli, erano stati abbandonati pochi giorni prima. Ora l'associazione Arpad cerca adozioni per salvarli da una vita in canile.

I due cuccioli abbandonati in una busta a Pozzuoli



Due cuccioli sono stati trovati in un sacco di plastica sulla spiaggia di Pozzuoli, non lontano da Napoli. A trovarli la sera del 9 marzo sono stati i volontari del rifugio Arpad che subito hanno prestato loro le prime cure. In un video i volontari hanno ripreso il momento in cui la busta viene aperta, rivelando i piccoli all'interno e i loro "occhi pieni di terrore".

Dopo il ritrovamento i volontari hanno prestato le prime cure ai cuccioli



L'associazione Arpad da oltre 30 anni gestisce un rifugio che ad oggi ospita circa 250 cani, molti dei quali provengono dagli abbandoni che di frequente si verificano nella zona del litorale che collega Pozzuoli e Napoli. Pochi giorni prima infatti erano stati trovati altri 5 cuccioli nella stessa zona.

Secondo i volontari non è una coincidenza: i due maschietti rinchiusi nella busta e i cinque cuccioli abbandonati all'aperto sono molto simili tra loro. I piccoli hanno la stessa età, sono tutti di colore nero e futura taglia grande. I piccoli meticci condividono tra loro molte caratteristiche, circostanza che ha fatto subito ipotizzare che possa trattarsi di 7 fratellini.

I piccoli hanno circa 40 giorni e al momento del ritrovamento erano visibilmente spaventati, ma adesso si stanno pian piano riprendendo. Nonostante il rischio di morire a cui sono stati esposti dalla persona che li ha infilati in una busta e abbandonati i piccoli, sono la testimonianza della straordinaria resilienza dei cani: una caratteristica che condividono con la cagnolona disabile Claudia.

La loro speranza nel futuro però rischia di essere tradita ancora una volta dall'essere umano: se non verranno adottati resteranno in canile, un luogo che non può essere adatto a nessun cane, soprattutto ai cuccioli. Gli individui di taglia grande, come saranno loro nel giro di qualche mese, sono quelli che più frequentemente trascorrono la loro intera esistenza in un box, senza poter fare tutte quelle esperienze che rendono la vita di un cane degna di essere vissuta.

Neanche l'impegno dei volontari più amorevoli può colmare il vuoto nel cuore di un cane che fin da cucciolo ha conosciuto solo l'abbandono e il box. "Aiutateci a trovare loro una casa, con loro due siamo a quota 7 cuccioli tutti di taglia grande", è l'appello dell'Arpad.

I piccoli s trovano a Pozzuoli ma tramite staffetta viaggiano in tutta Italia.

Per informazioni sui cuccioli scrivere su whatsapp al numero 3271885060