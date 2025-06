Grace, la cagnolina senza un occhio ma con il sorriso contagioso: cerca una famiglia per sempre

Grace è una cagnolina dolce e piena di risorse. Anche se ha perso un occhio dopo un incidente, non ha mai fatto mancare il sorriso. Salvata a Marino, ora vive in canile, ma per lei le volontarie sognano una famiglia speciale che sappia amarla e offrirle una nuova vita.

Non ha un occhio ma il suo sorriso dolce e contagioso è in grado di fare dimenticare tutto: è la cagnolina Grace, una dolce meticcia innamorata della vita nonostante un destino sfortunato. Per lei le volontarie che la stanno accudendo sognano una famiglia in grado di capirla e amarla.

La storia di Grace: dall'incidente all'abbandono

Grace oggi ha 4 anni, ed è stata trovata a Marino (Roma) nel maggio 2024 da alcuni cittadini che hanno avvertito i volontari. Era stata investita in strada: un brutto incidente che le ha causato la perdita dell'occhio. La sua vita però non era semplice neanche prima di essere investita.

Grace viveva infatti in una situazione di semi libertà, in compagnia di un Branchetto ai margini del bosco. Aveva un umano di riferimento che però dopo l'incidente non l'ha mai riscattata. Per lei si è aperta quindi una nuova esistenza: dalla libertà al box del canile dove si trova oggi.

"È un cane solido, una grande comunicatrice, anche se con le persone inizialmente se ne sta un po' sulle sue, ma giusto il tempo di studiare un po' chi ha davati", spiega Sara Scipioni, la volontaria che sta seguendo l'adozione di Grace.

La volontaria: "Malgrado tutto, lei ci sorride ogni giorno"

Ad aiutare la meticcia c'è un amico, un maschietto molto timido, al quale Grace a sua volta sta insegnando come aprirsi con le persone. Esattamente come prima dell'incidente Grace ha trovato nell'amicizia con un suo simile la sponda per essere felice.

Per lei Sara immagina una famiglia amorevole e attiva, con a disposizione un bello spazio esterno: "L'ideale sarebbe una situazione non prettamente cittadina, la presenza di un giardino potrebbe essere utile soprattutto nei primi tempi".

"Malgrado tutto, lei ci sorride ogni giorno, è la nostra Grace".

Per informazioni su Grace e sulla sua adozione contattare Sara Scipioni alla mail sara.scipioni@yahoo.it o al numero 349 0530735