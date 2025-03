Joy, dall’abbandono alla ricerca di una famiglia. “Un cane come tanti altri: ovvero unica e speciale”

Dal pelo biondo e il carattere solare, una cagnetta di due anni attende un futuro in cui trovare una persona di riferimento. "E' affettuosa e simpatica, perfetta anche per la convivenza con i bambini". Joy si trova a Napoli e l'istruttrice cinofila che la segue offre anche il suo supporto gratuito per il percorso di inserimento a chi vorrà valutare l'ipotesi di adottarla.

Joy cerca adozione



Joy è una cagnolina di circa due anni, sterilizzata, vaccinata e microchippata. La sua storia, purtroppo, è simile a quella di tanti altri cani che non sono stati amati e, soprattutto, rispettati. Quello che è accaduto a Joy nel suo passato andrebbe semplicemente dimenticato e i cani, ognuno a suo modo e per quanto è possibile rispetto ai traumi subiti e al carattere individuale, ci provano e tanti ci riescono. Joy è proprio l'esempio della grande capacità del "miglior amico dell'uomo" di andare avanti senza perdere la voglia di condividere gioia e affetto con una persona.

Joy, simil Golden dalla taglia media



"E' una cagnetta fantastica – spiega Veronica Garofalo, istruttrice cinofila che sta ospitando Joy al suo centro "Attenti al cane" a Napoli – Ha un carattere aperto e solare, le piace molto stare in compagnia delle persone e anche dei più piccoli: sarebbe perfetta per una famiglia che sia disposta a coinvolgerla nella vita quotidiana".

Docile e affettuosa, Joy – che sembra una piccola Golden Retriever – patisce la vita in solitudine e la sua predisposizione alla collaborazione con le persone è la chiave di volta per chi davvero sta cercando un cane da adottare di taglia media. La giovane cagna, infatti, è intorno ai 15 chili e come dice Veronica è "più pelo che peso". Joy non ha alcuna difficoltà in ambiente urbano, le piace passeggiare e già è abituata alla vita tra le pareti domestiche. "Si possono valutare anche richieste per chi ha già un cane o un gatto", aggiunge l'istruttrice che garantisce anche ai futuri adottanti che seguirà personalmente il percorso di inserimento gratuitamente.

Per informazioni su Joy: Veronica – 348 749 1735