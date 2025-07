Dopo 799 giorni nel box di un canile la cagnolina Moxie vede il mare per la prima volta

Dopo 799 giorni nel box di un canile la cagnolina Moxie ha fatto per la prima volta una passeggiata in spiaggia. La dolce simil Pitbull di 3 anni e mezzo ha vissuto per la prima volta la gioia di scoprire il mare.

Dopo 799 giorni trascorsi nel box di un canile, la cagnolina Moxie ha scoperto cosa significa sentire la sabbia sotto le zampe e giocare con l'acqua del mare. Il video diffuso dalla pagina The Dodo mostra la Pitbull mentre fa questa nuova esperienza con la gioia e il trasporto di un cucciolo.

Una giornata in spiaggia per Moxie

Durante la giornata in spiaggia Moxie ha sentito per la prima volta la sabbia sotto le zampe



Moxie ha 3 anni e mezzo ed è una simil Pitbull. Gli individui di questa razza sono colpiti da moltissimi pregiudizi e per questo quando uno di loro finisce in canile diventa del tutto invisibile agli occhi dei possibili adottanti. Lo stesso è successo a Moxie che del mondo non conosce quasi nulla se non il box dove vive all'interno del canile gestito a Los Angeles dall'associazione di tutela animale Wags and Walks.

Per farle assaporare la libertà e farle provare un'esperienza diversa i volontari, con la complicità di The Dodo, hanno portato la cagnolina al mare, sulla spiaggia di Los Angeles per offrirle una giornata diversa dal solito.

Durante la sua passeggiata Moxie ha dimostrato quanto i pregiudizi sulla sua razza siano infondati: è dolce, affettuosa e ha bisogno di passare del tempo con le persone. I volontari che si occupano di lei sperano che questo tipo di visibilità possa anche aiutarla a trovare una famiglia.

La speranza dei volontari: "Presto un'adozione per Moxie"

Moxie ha 3 anni e mezzo e pesa circa 20 chili. Per lei i volontari cercano una famiglia amorevole: "Può essere timida in situazioni nuove, ma con un po' di amore e pazienza si apre e diventa dolce e affettuosa. Ama passare il tempo con le persone! Le piace andare a passeggio, giocare a recupero e accoccolarsi per farsi grattare la testa e la pancia".

La bravura sociale di Moxie è anche frutto di un percorso seguito insieme ai volontari: "Ha seguito un programma di addestramento per ripassare i comandi di base e acquisire sicurezza. Si troverà bene con un adottante che continuerà a rafforzare la sua fiducia nella sua casa per sempre. Sebbene Moxie ami scatenarsi con gli altri cani, adora ricevere tutte le attenzioni in casa, quindi crediamo che si troverebbe meglio in una casa come cucciolo solitario".

E infine l'invito: "Se state cercando un compagno affettuoso da far entrare alla vostra vita, prendete in considerazione Moxie".