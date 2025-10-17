Susy, la cucciolona invisibile che nessuno vuole adottare a causa di un difetto alla zampa

Susy, 4 anni, trovata abbandonata in provincia di Frosinone con un problema alla zampa. È dolce, socievole e adora viaggiare in auto. Cerca una famiglia che la ami così com’è e che possa farle vivere una esistenza piena e felice.

Quando le volontarie l’hanno trovata, il 14 aprile scorso, Susy era distesa sull’asfalto di una strada della provincia di Frosinone. Immobile, sola, stremata. Non riusciva più ad alzarsi: la sua zampa posteriore le impediva di muoversi e nessuno sembrava intenzionato ad aiutarla. È così che la cagnolina, di circa quattro anni, è stata accolta da Silvia Centini e dalle altre volontarie del territorio.

Susy è stata sottoposta a visita veterinaria ed è sana. Continua a preoccupare le volontarie però il problema alla zampa, che pur limitandone i movimenti non ne compromette la serenità. Le difficoltà di deambulazione però la rendono una invisibile tra gli invisibili nonostante il carattere dolcissimo e la voglia di vivere. In canile si è dimostrata socievole e aperta, soprattutto con i cani maschi, con i quali può convivere senza problemi.

Inoltre ama passeggiare al guinzaglio e adora i viaggi in macchina. La sua dolcezza e il suo buon carattere però non riesce a tirarla fuori dal box: le adozioni passano e nessuno si sofferma su di lei. Forse per quel piccolo difetto alla zampa, che nulla toglie alla sua bellezza e al suo desiderio di affetto.

"Cerchiamo una famiglia che la ami così com’è, senza giudizio, che veda la sua bellezza oltre quel piccolo difetto alla zampa", racconta Centini, la volontaria che sta promuovendo la sua adozione. Per le persone che la conoscono, l'ideale per Susy sarebbe una casa con un giardino, dove possa muoversi in libertà e godersi il sole, le carezze e la tranquillità della vita in famiglia.

Dopo avere conosciuto l’abbandono nei suoi occhi può tornare a brillare la speranza di trovare un umano per la veda per ciò che è: un essere che ha bisogno di amore.

Per ulteriori informazioni su Susy e sulla sua adozione contattare la volontaria Silvia Centini al numero: 3792395716