1 Dicembre 2025
17:54

Susy, la cagnolina che ama gli abbracci cerca una famiglia che non l’abbandoni mai

Susy ha una caratteristica unica: dimostra il suo affetto con abbracci. Trovata sola mentre vagava a Frosinone cerca una famiglia che la ami per sempre.

di Redazione Kodami
Immagine
La cagnolona Susy dimostra il suo amore attraverso gli abbracci

Susy è una cagnolina di 3 anni e ha una caratteristica che la rende unica: dimostra affetto attraverso gli abbracci. Ora cerca una famiglia che l'abbracci per sempre senza lasciarla mai. A luglio di quest'anno è stata trovata da alcuni volontari mentre vagava da sola in strada a Frosinone, e da allora si trova in un box, in attesa di iniziare ad amare davvero.

La storia di Susy

Immagine
Susy non aspetta altro che un’occasione per donare tutto il suo amore, si fida delle persone in maniera incondizionata

Del suo passato non si sa nulla, ma il suo presente racconta una storia di speranza: Susy ha mostrato fin da subito una grande vivacità e un profondo desiderio di contatto umano, segno che non si tratta di un cane nato e cresciuto in strada, ma più probabilmente abituato alla vita in casa a contatto con le persone.

La sua caratteristica più tenera è senza dubbio il modo in cui esprime affetto: Susy comunica attraverso gli abbracci, avvicinandosi prima con delicatezza e poi con decisione alla persona su cui ha scelto di riversare affetto. È dolce, affettuosa, e pronta per diventare parte di un nucleo familiare.

La volontaria che si sta occupando della sua adozione, Chiara Pantano, ormai ha imparato a conoscerla bene: "Susy è un cuore speciale che cerca un abbraccio per sempre. È dolcissima pur avendo conosciuto la solitudine e il dolore. Sarebbe la miglior compagna di vita".

Com'è la famiglia perfetta per Susy

Immagine
Una casa con giardino sarebbe perfetta per rendere felice Susy

Secondo le volontarie che la conoscono, Susy ama correre e giocare, ma anche essere accudita. È una taglia media di circa 25 kg e una casa con giardino sarebbe l’ideale, così da poter correre libera e allo stesso tempo sentirsi parte di una famiglia e dare spazio al suo amore.

Va d’accordo con cani maschi ed è stata testata anche con gatti. Inoltre sa andare al guinzaglio e ama anche fare i viaggi in macchina. Una buona salute e l'assenza di patologie completano il quadro di una cagnolona perfetta per entrare subito a fare parte di una famiglia felice.

​Si trova a Frosinone ma è pronta a partire per il centro e il nord Italia con preaffido e staffetta. "Cerchiamo una famiglia che la ami incondizionatamente, che veda la sua bellezza e la sua forza d'animo", è l'appello dei volontari.

Per maggiori informazioni su Susy e sulla sua adozione contattare Chiara Pantano al numero 3455965783

