Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e poi abbandonato in canile: “Jacky merita un lieto fine”

Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e abbandonato due volte, il cane Jacky cerca ora una famiglia che lo ami e non lo tradisca più. È dolce, equilibrato, abituato al guinzaglio e si trova in provincia di Viterbo.

Jacky dopo il dolore merita una nuova occasione



La storia del cagnolino Jacky ha dell'incredibile: ad appena 2 anni e mezzo è stato lanciato dal finestrino di un'auto in corsa, adottato e poi abbandonato. Adesso è di nuovo senza casa e le volontarie sperano che la prossima persona che entrerà nella sua vita lo amerà finalmente.

La triste storia di Jacky: lanciato dal finestrino di un'auto in corsa

Quando era solo un cucciolo Jacky è finito sui giornali, era diventato famoso suo malgrado perché era stato lanciato dal finestrino di un'auto in corsa nelle campagne della provincia di Viterbo. Jacky aveva appena due anni e mezzo ed era stato gettato via come un oggetto vecchio.

Grazie all’intervento delle volontarie dell'Enpa che avevano assistito alla scena e allertato subito Carabinieri, il piccolo è stato recuperato, e anche se era molto spaventato era incredibilmente vivo. Da quel giorno, la sua storia è diventata famosa e molte persone si sono interessate a lui, compresa una donna che alla fine ha scelto di adottarlo.

Sembrava il lieto fine definitivo ma ancora una volta Jacky doveva conoscere l'abbandono. Quella stessa persona infatti lo ha abbandonato riportandolo alle volontarie dalle quali lo aveva preso. E oggi Jacky è in stallo, nuovamente da solo.

La volontaria: "Cerca una famiglia che non lo tradisca più"

Jacky non ha patologie e, nonostante il trauma subito, si è rivelato un cane dal carattere equilibrato. Ama passeggiare, sa andare perfettamente al guinzaglio e ama stare in compagnia delle persone. Ha anche vissuto senza problemi con un gatto. I suoi occhi dolci raccontano una storia di dolore, ma anche di fiducia incondizionata.

Per lui l'ideale è una casa con un giardino dove poter correre libero, ma più di tutto è fondamentale che non venga più abbandonato, come auspica Sofia Riccardi, la volontaria che si sta prendendo cura di Jacky: "Oggi si trova in stallo e cerca una famiglia che lo ami e che non lo tradisca più. Merita un lieto fine d'amore per sempre".

Per informazioni su Jacky e sulla sua adozione scrivere a Sofia Riccardi al numero: 3661514923