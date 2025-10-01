Nessuno lo voleva perché senza un occhio: adesso il cane Valentino ha trovato una famiglia

Valentino, cucciolo di mix Maremmano con un occhio solo a causa di un glaucoma congenito, rischiava di restare per sempre solo in box. A tutti i possibili adottanti faceva "impressione" e nessuno lo voleva. Una famiglia però ha visto oltre e lo ha adottato per sempre.

Valentino dopo l’operazione



"Davvero nessuno lo vuole perché ha solo un occhietto? Non ha deciso lui il suo destino". Iniziava così il post per promuovere l'adozione di Valentino, un mix di Pastore Maremmano Abruzzese che aveva perso l'occhio sinistro a causa di una malattia. Senza un occhio e futura taglia grande: il suo destino sembrava quello di restare nel box di un canile pugliese per tutta la vita. Per fortuna però una famiglia ha visto oltre la menomazione e ha scelto di accoglierlo per sempre.

La storia di Valentino: "Tutti dicevano che faceva impressione"

Velentino era stato trovato mentre vagava da solo nelle campagne pugliesi quando era solo un cucciolo di poche settimane. Si tratta di un mix di Pastore Maremmano Abruzzese come ce ne sono tanti sparsi tra i Comuni agricoli a causa della riproduzione incontrollata dei cani messi a guardia delle greggi e degli allevamenti.

"Sin da subito si era visto che aveva un occhietto malandato, ma mai pensavamo che saremmo arrivate a questo – hanno spiegato le volontarie che lo hanno accolto – Più il tempo passava, più l'occhietto peggiorava, pensavamo fosse dovuto alla sporcizia in cui viveva invece, la diagnosi è stata tutt'altra".

I veterinari hanno confermato che Valentino era affetto da glaucoma congenito irreversibile, una malattia che oltre a essere causa di cecità causa dolore cronico all'animale che ne è affetto. Proprio questa condizione ha convinto le volontarie a fare il passo: "Più il tempo passava più il suo occhio peggiorava. Abbiamo sentito due oculisti, entrambi hanno dato la stessa diagnosi: l'occhio va tolto, può solo peggiorare". E così è stato.

La rinascita dopo l'operazione e i rifiuti: Valentino adesso ha una famiglia"

Valentino è stato sopposto a un intervento di enucleazione, cioè l'amputazione dell’occhio, e sin da subito il suo umore è migliorato. Anche se la sua qualità è migliorata, perché insieme all'occhio malato è stato eliminato anche il dolore, le famiglie che contattavano le volontarie per conoscerlo non riuscivano a vederlo come tutti gli altri.

"A tutti fa ‘impressione'", hanno spiegato le volontarie, e la possibilità di adozione per un cucciolo di appena 4 mesi sembrava più lontana che mai. Improvvisamente, però, una famiglia è riuscita a vedere oltre, e ad accoglierlo. Dopo un periodo di pre-affido Valentino ha iniziato una nuova vita con la famiglia adottante che lo amerà per il resto dei suoi giorni.