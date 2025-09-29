Rinunciano al cane pochi giorni prima dell’adozione: “Mio marito non lo vuole più”

Baloo aveva trovato una famiglia e una nuova vita fuori dal box, ma all’ultimo tutto è sfumato: "Mio marito non lo vuole più", è stata la giustificazione per rinunciare a lui. Ora il cane è di nuovo solo e i volontari chiedono aiuto: serve una vera adozione che gli regali stabilità e amore.

Baloo



Si chiama Baloo ha appena 4 mesi e la sua storia racconta la delusione di essere stato scelto per essere poi abbandonato a pochi giorni dall'adozione. Lo denunciano i volontari del gruppo Randagio amico che promuove le adozioni dei cani della Basilicata.

La storia di Baloo

Dopo settimane di colloqui, verifiche e speranze, una famiglia aveva finalmente detto sì all'adozione di Baloo. Una circostanza non facile dato che si tratta di un incrocio di Pastore Maremmano futura taglia grande, tra gli individui che più spesso finiscono per trascorrere la vita in canile, invisibili agli occhi dei possibili adottanti.

Per Baloo però tutto era pronto: l’arrivo in una casa nuova, la vita fuori dal box, l’inizio di un futuro finalmente diverso. Ma a pochi giorni dalla partenza è arrivato il colpo di scena con un messaggio su whatsapp: "Mio marito non vuole più il cane", hanno comunicato gli adottanti, rinunciando così all’impegno preso.

Per i volontari è stato un duro colpo dopo il processo di conoscenza dei candidati. Quando una famiglia conferma il suo proposito, la scelta viene considerata definitiva e agli altri interessati viene detto che il cucciolo ha già trovato casa. Così era stato anche per Baloo.

Ora però la situazione è diversa. Le persone che avevano chiesto di lui nel frattempo hanno adottato altri compagni a quattro zampe, e Baloo si ritrova di nuovo solo. La sua nuova vita sarebbe dovuta iniziare oggi, invece la giornata si è aperta con un box vuoto di promesse. Rimarrà nel suo stallo casalingo una soluzione non definitiva, senza sapere per quanto ancora, forse per sempre.

L'appello per Baloo

I volontari lanciano un nuovo appello per non lasciare che questa storia comprometta la felicità di Baloo. Ha bisogno di una possibilità vera, quella definitiva, di incontrare finalmente chi saprà offrirgli amore e stabilità. Baloo si affida in tutto il centro nord dopo un iter preaffido. Ora ha quattro mesi ma è una futura taglia grande.

Si affida vaccinato, con microchip, e in perfetta salute.

Per maggiori informazioni su Baloo e sulla sua adozione inviare un messaggio di presentazione al numero 3274534916