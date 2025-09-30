Abbandonati con la coda tagliata in un negozio vuoto: il salvataggio dei piccoli Milo e Lea

Milo e Lea, due cani di razza Ratonero Bodeguero Andaluz, sono stati salvati a Pontenure , in provincia di Piacenza, dalle Guardie Zoofile OIPA dopo gravi maltrattamenti. Ora, guariti e al sicuro, cercano una famiglia amorevole, meglio se disposta ad adottarli insieme.

Milo e Lea dopo il salvataggio



Due cani vivevano in stato di abbandono all'interno di un negozio inattivo a Pontenure, in Provincia di Piacenza, in condizioni terribili: entrambi avevano parte della coda tagliata e numerose ferite. Per fortuna in loro soccorso sono arrivate le Guardie Zoofile dell'Oipa che li hanno recuperati e curati. Protagonisti di questa storia (quasi) a lieto fine sono Milo e Lea, due Ratonero Bodeguero Andaluz, razza di origine spagnola che non si vede spesso in Italia.

Il salvataggio di Milo e Lea: abbandonati con ferite infette e sanguinanti

A Milo e Lea è stata amputata parte della coda



I cagnolini, un maschio e una femmina, erano rinchiusi all’interno di locali commerciali ormai inutilizzati e versavano in condizioni drammatiche. Entrambi avevano l’amputazione parziale della coda, pratica vietata in Italia. Inoltre, presentavano gravi lesioni nella zona del collo, sanguinanti e già infette. Non avrebbero resistito a lungo senza un intervento immediato, motivo per cui ne è stato disposto il sequestro e il trasferimento presso una struttura veterinaria, dove hanno potuto ricevere cure urgenti.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine nei confronti della persona che li ha lasciati così, e che è stato denunciato per detenzione incompatibile con il benessere animale. A spiegare la gravità della situazione è Paola Monga, coordinatrice delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Piacenza: “Quando li abbiamo trovati, abbiamo riscontrato la necessità di un intervento immediato per sottrarli da una detenzione assolutamente incompatibile con il loro benessere. Ringraziamo l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Piacenza per averci segnalato la loro situazione, permettendoci di intervenire in tempo”.

La famiglia perfetta per Milo e Lea: "Ideale un'adozione di coppia"

Dopo settimane di ricovero e costanti attenzioni veterinarie, Milo e Lea hanno finalmente recuperato le forze. Oggi sono due più sereni, pronti a lasciarsi alle spalle il dolore e ad aprirsi a una nuova vita.

Cercano una famiglia che sappia offrire loro ciò che finora è mancato: affetto, sicurezza e stabilità. "L’ideale sarebbe poterli adottare insieme", spiegano i volontari. Così da non separarli dopo aver condiviso anche i momenti più difficili. Ora aspettano soltanto una casa dove poter ricominciare, circondati da quell’amore che non hanno mai conosciuto.

Per informazioni sull’adozione e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Piacenza e provincia, scrivere a guardiepiacenza@oipa.org.