Cani rinchiusi in un container e in una voliera: vivevano nella sporcizia e senza luce

A Venezia due cani vivevano in condizioni disumane: uno rinchiuso in una voliera, l’altro in un container buio e sporco. Salvati dall’Oipa dopo anni di abusi, ora sono al sicuro. La persona che li deteneva in quelle condizioni è stata denunciata grazie alla segnalazione di un cittadino.