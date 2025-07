Cani isolati e rinchiusi in baracche fatiscenti a Milano: “Situazione aberrante”

A Milano, le Guardie Zoofile dell’Oipa hanno trovato quattro cani detenuti in gravi condizioni di trascuratezza in una cascina. Vivevano in gabbie sporche e isolate. Ora sono al canile sanitario per le cure.

Vivevano in condizioni di abbandono all'interno di baracche fatiscenti nel Milanese: così trascorrevano la loro esistenza quattro cani segugi salvati dai volontari dell'Oipa. I cani erano di un ex cacciatore che da tempo li trascurava.

In che condizioni si trovavano i cani salvati a Milano

Deteneva quattro cani di razza segugio in condizioni igienico-sanitarie precarie, all’interno di gabbie sporche, invase da erbacce, ragnatele e sporcizia: è quanto rilevato dalle Guardie Zoofile dell'Oipa di Milano, intervenute in una cascina alla periferia della città insieme all'Ats, dove vive un uomo anziano, ex cacciatore, che teneva gli animali in evidente stato di trascuratezza.

I cani, tutti adulti, vivevano in condizioni incompatibili con la loro natura, in isolamento, e in uno dei box non era nemmeno presente una ciotola con l’acqua. Gli animali sono stati trasferiti al canile sanitario per ricevere le cure necessarie: due presentavano gravi dermatiti, mentre uno è affetto da un’ernia di grosse dimensioni, attualmente in fase di valutazione.

La denuncia dell'Oipa: "Trascurati e abbandonati"

"Durante i nostri controlli, ci troviamo spesso di fronte a situazioni di trascuratezza e abbandono aberranti, come in questo caso – spiega Fabio D’Aquila, coordinatore Provinciale Nucleo Guardie Eco-Zoofile Milano – Proprio per questo le segnalazioni sono fondamentali, perché possiamo intervenire e offrire supporto agli animali che si trovano a vivere in condizioni inadeguate alle loro esigenze".