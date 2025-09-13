Cuccioli presi a calci e bastonate a Bologna: “Dopo l’incubo hanno bisogno di una vita serena”

Crema e Cacao, due cuccioli di meno di un anno, sono stati salvati a Bologna dalle Guardie Zoofile dell’OIPA dopo i maltrattamenti subiti dai loro umani di riferimento. Ora cercano una famiglia che dia loro amore e una vita serena.

Crema e Cacao hanno meno di un anno ma hanno già conosciuto sulla loro pelle la violenza: i cuccioli, adottati quando erano ancora molto piccoli, sono stati vittime di maltrattamenti da parte del loro umano, la persona che avrebbe dovuto prendersi cura di lui. A salvarli dall’incubo sono state le Guardie Zoofile dell’OIPA di Bologna, allertate da alcuni cittadini che hanno visto mentre venivano presi a calci e bastonate.

Crema e Cacao: dall'incubo al sogno di una nuova vita

I due cuccioli venivano tenuti in pessime condizioni: colpiti con calci e bastoni, e costretti a vivere stabilmente all’aperto, senza alcun riparo, anche durante le giornate più calde. Una sofferenza prolungata che non poteva più essere ignorata. Le Guardie zoofile sono intervenute a seguito della segnalazione e si sono subito adoperati per mettere in sicurezza gli animali, dando avvio al loro sequestro.

Nello stesso tempo l'ex umano di Crema e Caco è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Come adottare i cuccioli Crema e Cacao

Nonostante il passato segnato da abusi, Crema e Cacao hanno mantenuto un carattere sorprendentemente dolce, come racconta Erika Ciccioli, coordinatrice delle Guardie dell’OIPA di Bologna: “Crema e Cacao sono due cani buonissimi, ancora estremamente docili e fiduciosi nei confronti delle persone, nonostante tutto quello che hanno passato” commenta Erika Ciccioli, Coordinatrice delle Guardie dell’OIPA di Bologna. “Dopo la sfortuna di aver vissuto in condizioni tremende, ora meritano una vita serena con l’amore di una famiglia che li accolga per la vita”.

Oggi i due cuccioli stanno recuperando le energie e la fiducia, con la speranza di incontrare presto un nuovo umano di riferimento che sappia garantire loro ciò che finora è mancato: affetto, rispetto e una vita serena.