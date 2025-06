Cagnolina sfregiata dalla malattia cerca una famiglia che la ami

Ninuccia al momento del ritrovamento e oggi



Sul suo volto porterà per sempre, indelebili, i segni della malattia, ma Ninuccia non intende rinunciare alla vita: aspetta la famiglia che sappia vedere oltre le sue cicatrici. Ninuccia è stata recuperata dall'Associazione Oraa odv nella provincia di Lecce e al momento si trova in canile.

Durante la visita è emersa una grave forma di leishmaniosi che aveva già colpito gravemente i reni e la pelle. Proprio sul muso Ninuccia porterà per sempre i segni del suo passato di abbandono. Ma chi saprà amarla proprio per le sue cicatrici accoglierà un tesoro nella propria vita.

La storia di Ninuccia: dalle cicatrici alla ricerca di una famiglia

Ninuccia il giorno in cui è arrivata in clinica



Ninuccia si trova nel canile della provincia di Lecce dove è arrivata tramite l'Associazione Oraa odv. La cagnolina al momento del recupero nelle campagne intorno a Lecce era "in condizioni pietose", come ha spiegato Simona, la volontaria che l'ha accolta e che si sta occupando della sua adozione.

Il suo stato di salute fortemente debilitato era evidente soprattutto dai profondi segni sul muso: si tratta di cicatrici che i volontari del sud Italia conoscono bene. Le analisi successive e i controlli clinici hanno confermato i sospetti. Ninuccia era affetta da una forma dermatologica di leishmaniosi che è arrivata anche ai reni.

La leishmaniosi è una malattia del cane presente soprattutto nel sud della Penisola che può presentarsi in due forme principali: una cutanea e una viscerale, in quest'ultimo caso ad essere colpiti sono gli organi interni. È trasmessa da piccoli insetti chiamati flebotomi, simili a zanzare, e può a sua volta contagiare l'uomo. Dato che si tratta di una zoonosi e che attualmente non esiste una cura definitiva, la malattia è molto temuta e spesso rappresenta un serio ostacolo per le adozioni.

Anche se ancora non esiste un farmaco capace di eliminare completamente il parassita responsabile della malattia dall'organismo, la malattia può essere tenuta a bada grazie alla terapia. Un cane che segue una corretta terapia può condurre una vita serena e felice. Ma nel caso di Ninuccia, rinchiusa in canile, ciò può verificarsi solo con una famiglia amorevole.

Un lieto fine per Ninuccia: "Cerchiamo una famiglia che le dia amore"

Quando è arrivata Ninuccia era molto debilitata, ma a distanza di qualche mese il suo corpo sta rispondendo bene al trattamento sia a livello dermatologico che clinico. "Cerchiamo una famiglia che le dia amore – spiega Simona – Vorremmo darle una possibilità di vita a casa con qualcuno di speciale che possa continuare a curarla e amarla per la vita".

La strada per la guarigione completa è lunga, ma il cuore di Ninuccia da tempo è pronto per accogliere l'amico umano giusto.

Per informazioni su Ninuccia e la sua adozione contattare la volontaria Simona al numero: 3406718326