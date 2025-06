Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole insieme ai suoi cuccioli: la storia assurda dagli USA

Legata al sole e dipinta come un leopardo, una cagna i suoi cuccioli sono stati salvati in extremis in Arizona. Ora Rainbow Brite e i suoi piccoli sono al sicuro e pronti per una nuova vita.

Rainbow Brite insieme ai suoi cuccioli. Foto di AHS via Facebook



Legata sotto il sole cocente dell'Arizona, senza acqua né un riparo, una cagna lottava per sopravvivere insieme ai suoi nove cuccioli. Ma quello che ha colpito i soccorritori dell'Arizona Humane Society non è stato solo il contesto di abbandono, già di per sé drammatico. Il corpo della femmina, una Pit Bull Americana di circa cinque anni, era stato interamente dipinto con macchie nere e marroni. Il suo aspetto ricordava quello di un leopardo o di un giaguaro, trasformata "per gioco" in un animale esotico. Ora si chiama Rainbow Brite, e la sua storia è diventata un simbolo di quanto la crudeltà e l'ignoranza possano ancora segnarci nel rapporto con gli altri animali.

L'allarme e il salvataggio: Rainbow Brite era legata sotto il sole in grave sofferenza

Il 29 maggio, con la temperatura che superava i 37°C (e il cemento che sfiorava i 56°), una donna ha chiamato l'AHS preoccupata per quella scena surreale in un cortile di una casa di Phoenix. "Era legata con un guinzaglio corto, sotto il sole, senza acqua. Bisognava agire subito", ha raccontato Joe Casados dell'AHS a Newsweek. All'arrivo degli operatori dell'Emergency Animal Medical Technicians e della polizia locale, la situazione era al limite. Rainbow Brite era in grave sofferenza termica, con una temperatura corporea di 40,9°C.

"Non sappiamo chi l'abbia dipinta o perché – ha detto Casados – ma il problema più urgente non era il suo aspetto, quanto il fatto che fosse sull'orlo di un collasso insieme ai suoi cuccioli". Trasferita d’urgenza al Lazin Animal Foundation Trauma Hospital, è stata raffreddata con asciugamani umidi e portata a una temperatura corporea più stabile. Era anche evidentemente sottopeso, un elemento critico per una cagna in allattamento. I suoi cuccioli, chiamati affettuosamente "gli Sprite", erano molto accaldati, ma fortunatamente vivi.

La rinascita di Rainbow Brite

Tutti i suoi cuccioli stanno bene e saranno presto adottati. Foto di AHS via Facebook



Dopo le prime cure, Rainbow Brite è stata portata nella "Mutternity Suite" dell'AHS, un'area appositamente pensata per le mamme in convalescenza. Qui, finalmente, ha potuto riposare, nutrirsi e prendersi cura dei suoi piccoli in un ambiente sicuro e accogliente. Sui social, le immagini della cagnolina maculata hanno fatto il giro del web. In molti si sono chiesti se fosse legale dipingere un cane in quel modo, una storia che ricorda quella tutta italiana del "canepardo" di TikTok.

Ma il punto, come ha sottolineato anche un portavoce dell'AHS, è un altro: "Anche se non fosse tecnicamente vietato, ridicolizzare un animale, trasformarlo in un ‘fenomeno da baraccone', è una mancanza di rispetto profonda per la sua dignità". Ora Rainbow Brite e i suoi Sprite sono stati affidati temporaneamente a una famiglia. Riceveranno vaccini e cure, e poi saranno pronti per essere adottati. Il loro ex "umano" ha accettato di cederli, un passo fondamentale per lasciarsi alle spalle una situazione che avrebbe potuto avere esiti davvero tragici.

Preso avranno tutti una nuova famiglia

Il mantello "leopardato" di Rainbow sbiadirà con il tempo, ma resterà come l'ennesimo esempio di una storia fatta di abbandono, maltrattamento animale, ignoranza, ma anche fortunatamente di riscatto. Una vicenda assurda che ci ricorda quanto ancora ci sia da fare per imparare davvero a convivere con gli altri animali, rispettarli e riconoscerli come esseri senzienti e non come oggetti da possedere, decorare o spettacolarizzare.

Nel frattempo, come ha concluso Casados: "Stiamo ancora conoscendo Rainbow Brite. È una mamma coraggiosa, e ci auguriamo che presto possa trovare la famiglia giusta, dove sentirsi finalmente amata e rispettata per quella che è". Nell'ultimo video condiviso sui social da AHS, la si vede finalmente tranquilla, sicura e serena insieme a tutti i suoi piccoli. E questa e adesso l'unica cosa che conta davvero.