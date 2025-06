La cagnolina Amber torna a casa dopo aver percorso più di 160 chilometri da sola

Amber ha 5 anni e dopo essere scomparsa per 36 giorni e aver percorso più di 160 chilometri, di cui almeno 3 a nuoto, è finalmente tornata a casa. Amber era scappata improvvisamente a fine aprile dal rifugio di Londra dove era arrivata dopo essere stata salvata dal Qatar, dove i cani liberi come lei conducono una vita estremamente dura.

I volontari dell'associazione KS Rescue Angels dal momento della sua incredibile fuga hanno fatto di tutto per ritrovarla, e alla fine i loro sforzi sono stati premiati.

Chi è Amber, da randagia in Qatar alla fuga dal rifugio nel Regno Unito

A fine aprile Amber ha fatto perdere le sue tracce dopo essere scappata dal rifugio di Londra dove si trovava da quando era arrivata dal Qatar. Nella penisola araba viveva da randagia, una condizione molto complessa a causa delle politiche di gestione del randagismo che agli occhi di un occidentale possono apparire crudeli, anche in considerazione del diverso ruolo occupato nella società dai cani.

Per questo diverse associazioni, tra cui la KS Rescue Angels si occupano di salvare decine di cani di strada del Qatar. Tra loro durante uno degli ultimi viaggi c'era anche Amber. La cagnolina però proprio in considerazione del suo vissuto, per lo più in libertà, era insofferente verso la vita domestica, e alla prima occasione è scappata. Non tutti i cani, infatti, desiderano una vita tra le quattro mura di casa, come racconta anche la storia tutta italiana di Olivia.

Amber ha percorso 48 chilometri fino alla città costiera di Poole, dove la gente del posto ne ha ripetutamente segnalato la presenza. Incredibilmente, poi, è riuscita a nuotare per oltre un chilometro e mezzo dal quartiere di Sandbanks fino all'isola di Brownsea. Qui sorge un'oasi faunistica gestita dal National Trust dove i cani non sono solitamente benvenuti. Sull'isola è rimasta per tre giorni e ha condotto senza problemi una vita selvaggia analoga a quella della Bassotta Valerie.

Alla fine è stata recuperata da una barca di passaggio proprio al largo dell'isola.

Una nuova vita per Amber: ora sta bene ed è stata affidata ad una famiglia

Amber è tornata al rifugio sana e salva, ad eccezione di una nuova cicatrice sul muso, ricordo indelebile della sua avventura. "È molto stanca, ma molto coccolosa – ha detto alla Cnn il proprietario del rifugio Sam Collins – Ha un paio di lividi, probabilmente perché si è impigliata nel filo spinato, nei cespugli spinosi o qualcosa del genere, ma a parte questo è in condizioni perfette, tutto sommato".

Grazie al clamore suscitato dalla sua vicenda Amber ha trovato una famiglia affidataria che si è detta disponibile a rispettare la sua natura ribelle, e bisognosa d'amore.