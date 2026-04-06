Due lontre orfane tornano in natura dopo oltre un anno di riabilitazione in un centro di recupero

Tinsel e Star, due lontre trovate orfane, tornano in natura. Foto di UK Wild Otter Trust



Erano state trovate tutte sole, ancora troppo piccole per sopravvivere senza la madre. Ma oggi, dopo oltre un anno di cure, due giovani lontre – ribattezzate Tinsel e Star – sono tornate in natura insieme ad altri otto cuccioli salvati da un centro di recupero nel Regno Unito.

Le due lontre (Lutra lutra), una femmina trovata nel Norfolk e un maschio recuperato nel Wiltshire, erano rimaste orfane nel dicembre 2024, quasi sicuramente dopo la morte delle rispettive madri. Una situazione tutt'altro che semplice: nei primi mesi di vita, i piccoli di lontra dipendono completamente dalla madre per nutrirsi, imparare a nuotare e acquisire le abilità necessarie a cavarsela da sole. Senza questo supporto, le probabilità di farcela da soli sono pari a zero.

È qui che entra in gioco il lavoro dei centri di recupero specializzati come quello dello UK Wild Otter Trust, un'organizzazione composta interamente da volontari che si occupa di recuperare lontre ferite o abbandonate per poi riportarle, quando possibile, nel loro ambiente naturale.

Tinsel e Star hanno trascorso circa 14 mesi in riabilitazione. In questo periodo non sono state semplicemente "curate", ma anche accompagnate in un percorso fondamentale per "imparare" a essere lontre. Significa sviluppare comportamenti naturali come la pesca, il riconoscimento dei pericoli e la capacità di muoversi autonomamente nel territorio. Per favorire questo processo, i due cuccioli sono stati fatti crescere insieme.

Secondo i responsabili del centro, la loro "amicizia" ha avuto un ruolo importante: le due lontre si sono sostenute a vicenda, aiutandosi a sviluppare quelle competenze che in natura avrebbero appreso dalla madre. Un aspetto cruciale, perché le lontre restano con la madre per oltre un anno, un periodo durante il quale apprendono tutto ciò che serve per diventare indipendenti.

Alla fine del percorso, Tinsel e Star non erano però sole: insieme a loro sono stati liberati altri otto cuccioli, tutti "riportati in salute e cresciuti fino all'indipendenza", come spiegato dall'organizzazione. Nelle immagini diffuse dal centro si vedono alcuni di loro – come Diesel, Idris, Mingo e Scratch – mentre tornano finalmente nei corsi d'acqua, pronti a iniziare una nuova vita in natura.

In totale, sono state 10 le lontre liberate dal centro. Foto di UK Wild Otter Trust



"Il rilascio di queste lontre è un potente promemoria del perché facciamo questo lavoro", ha spiegato Dave Webb, fondatore dell’organizzazione. "Ogni volta che riceviamo una segnalazione per un cucciolo ferito o abbandonato, il nostro obiettivo è dargli la possibilità di vivere una vita piena in natura, come dovrebbe essere".

Non sempre però c'è un lieto fine. "Spesso, quando veniamo avvisati, è già troppo tardi", ha aggiunto Webb. "Essere senza la madre a un'età così precoce può essere catastrofico". Proprio per questo, momenti come quest'ultimo rilascio hanno un valore speciale: rappresentano il risultato concreto di mesi di lavoro, cure e tanta pazienza.