Una vita chiuso in un box, solo e senza affetto: adesso il cane Sif merita una seconda possibilità

Sif è un Cane Lupo Cecoslovacco di 7 anni, e per quasi tutta la sua sua esistenza l'ha vissuta tra solitudine e isolamento. Dopo un percorso di recupero ora è pronto per una nuova famiglia. Le volontarie dell'Oipa che lo conoscono bene cercano un'adozione consapevole e piena di amore e fiducia.

Sif oggi è un cane pronto a fidarsi delle persone



Sif è un Cane Lupo Cecoslovacco di 7 anni, e per quasi tutta la sua sua esistenza l'ha vissuta tra solitudine e isolamento. Ora cerca un'occasione di riscatto per riuscire a provare esperienze ed emozioni che gli sono sempre state negate ingiustamente.

La storia di Sif: rifiutato da due famiglie

Le volontarie hanno creduto in lui e hanno iniziato un percorso di recupero che ha avuto successo



Sif non ha alle spalle un passato clemente: prima è stato adottato da una persona che non era in grado di gestirlo, e successivamente è stato rifiutato da due famiglie adottanti. Dopo tutti questi rifiuti Sif ha imparato a conoscere bene anche la solitudine dato che ha vissuto a lungo in isolamento chiuso dentro a un box, senza possibilità di socializzare con i suoi simili. Questo inevitabilmente ha portato Sif a essere un cane diffidente e non abituato al contatto con l’essere umano e con gli altri cani.

Oggi, però, grazie ai volontari dell’Oipa di Crema sta cominciando per la prima volta a conoscere il mondo. Al momento infatti vive in zona in una struttura protetta, dove per la prima volta qualcuno ha creduto in lui, portandolo a intraprendere un percorso di recupero e socializzazione. Le persone che hanno creduto in lui hanno avuto ragione: è stato un successo. Adesso Sif è un cane più sereno, fiducioso, in grado di relazionarsi con i suoi simili e con le persone. Cammina al guinzaglio senza problemi, ama le passeggiate, e aspetta solo qualcuno con cui condividere questi momenti per il resto dei suoi giorni.

La famiglia per fetta per Sif: conoscenza della razza ed empatia

Oggi Sif aspetta solo un amico umano con cui vivere mille avventure



Sif ha voglia di scoprire il mondo e di condividere il suo tempo con qualcuno che lo sappia amare davvero. Per lui le volontarie che lo conoscono bene cercano una persona attiva che conosca i cani e la razza a cui Sif appartiene: "È un cane energico, curioso, affettuoso, che ha tanto da dare, ma che ha bisogno di un’adozione consapevole: si cerca una persona che conosca i cani, disponibile a intraprendere un percorso di inserimento e a rispettare i suoi tempi e la sua storia", spiegano dall'Oipa.

Sif ha bisogno di una casa dove essere figlio unico, accolto con rispetto, pazienza e consapevolezza: "Non è un cane per tutti, ma chi sceglierà di adottarlo riceverà in cambio un affetto profondo, sincero e speciale".

Per informazioni su Sif contattare le volontarie Katiuscia al numero 338 1481657 ; ed Elisa: 334 9111510.