La proposta di legge: abrogare l’articolo 70 del Codice della Strada per fermare le carrozze trainate dai cavalli

Presentata in Parlamento la proposta di legge per l'abolizione dele carrozze trainate da cavalli. Per un divieto assoluto è necessario abrogare l’art. 70 del Codice della strada. Previste sanzioni e riconversione delle licenze dei vetturini al fine dell'acquisto di veicoli elettrici.

Una carrozza a Palermo (foto d'archivio)



L’articolo 70 del Codice della strada disciplina l'utilizzo delle carrozze trainate da cavalli come mezzi di trasporto. E' questo il nodo principale, nel nostro ordinamento, che continua ad essere ostativo rispetto alla possibilità da parte dei Comuni di vietare lo sfruttamento degli animali per le strade delle città.

Da tempo si discute sulla necessità di un divieto assoluto, complice anche puntualmente il caldo che attanaglia lo Stivale e che provoca incidenti come quello recentemente accaduto a Roma, dove un cavallo è stramazzato al suolo. Accade anche a Palermo, Napoli e Firenze dove le carrozzelle sono ancora un'attrattiva per i turisti a fronte della mancanza di un accordo con i pochi vetturini ancora attivi cui in linea di massima tutte le amministrazioni propongono la riconversione della licenza a taxi.

Ora in Parlamento è stata depositata una proposta di legge a firma dei deputati Patrizia Prestipino (anche Garante dei diritti degli animali del Comune di Roma), Francesco Emilio Borrelli e Sergio Costa, che prevede il divieto di utilizzare animali per la trazione dei veicoli destinati al trasporto di persone, ai fini turistici, ricreativi e di rappresentanza proprio attraverso l'abrogazione dell'articolo 70 del CS.

L'articolo attualmente autorizza i Comuni a rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale. Il progetto di legge prevede il divieto assoluto di circolazione in qualsiasi caso, escludendo anche i fini turistici, ricreativi e di rappresentanza, la riconversione delle licenze a favore dell'utilizzo di mezzi elettrici e sanzioni per i trasgressori con multe che vanno dai 1.000 ai 5.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della confisca del mezzo. Una parte è dedicata alla cura del benessere degli animali affinché non vengano destinati al macello, ma trovino una "casa" idonea alle loro esigenze specie specifiche.

La questione delle cosiddette "botticelle" non riguarda solo il nostro Paese ma molti altri posti nel mondo. A New York, recentemente, un grave incidente ha portato alla morte di un ragazzo indiano che era in viaggio con la sua famiglia per vacanza. Il consiglio comunale della Grande Mela, adesso, vorrebbe intitolare la legge che vieta l'utilizzo delle carrozze con cavalli proprio al giovane di 18 anni morto a Central Park.