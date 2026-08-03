La passeggiata perfetta con il cane: poco più di un’ora e con 16 cose interessanti da annusare

Un sondaggio inglese rivela che per il 76% delle persone la passeggiata è il momento più bello da condividere con il cane. L’uscita ideale dovrebbe durare oltre un’ora, offrire nuovi odori, svolgersi in natura e dare grandi possibilità a Fido di esplorare. Molti, però, riconoscono di non offrire queste possibilità e provano un vero e proprio senso di colpa.

Gli intervistati coinvolti in un sondaggio inglese dedicato alla relazione tra cane e umano non hanno avuto dubbi. La cosa più bella da fare insieme al proprio compagno a quattro zampe è la passeggiata che per essere perfetta, secondo i partecipanti, dovrebbe durare poco più di un'ora e consentire a Fido di annusare almeno 16 cose interessanti. E se c'è uno specchio d'acqua in cui fare un tuffo, ancora meglio.

Questo è il risultato principale emerso dall'indagine condotta da un'assicurazione per animali domestici, Animal Friends, che si occupa di trasferire alle persone di riferimento anche conoscenze sul benessere animale. Nel sondaggio che è stato rivolto a 1.800 persone che vivono con un cane, è stato chiesto prima di tutto qual è appunto il momento più bello della giornata insieme al proprio compagno canino, e il 76% ha risposto che proprio la passeggiata vince su tutto il resto. Andando poi nel dettaglio, è emerso che quando si tratta di scegliere la meta, il 95% mette il divertimento del proprio cane sullo stesso piano, se non addirittura al di sopra del proprio.

Poi ci si è soffermati su quale tipo di uscita quotidiana sembra alle persone essere la più gradita dal proprio cane e che tipo di esperienze e durata media dovrebbe avere il "giretto" perfetto. E' emerso che l'ideale sarebbe arrivare a superare l'ora e a far sì che il cane possa annusare almeno 16 odori appaganti dai quali trarre informazioni sul mondo e poter avere tutto il tempo necessario per "dire la sua" su quel che accade. Allo stesso tempo, però, è risultato evidente che due terzi delle persone intervistate ha una routine decisamente limitata se confrontata con questa idea e ci si attiene a fare gli stessi percorsi ogni giorno, per comodità. Quasi quattro su cinque hanno dichiarato di provare un senso di colpa per non riuscire ad allargare il giro per arrivare appunto a raggiungere degli standard qualitativi migliori, nella consapevolezza che quell'attività quotidiana faccia bene a entrambi.

La passeggiata ideale con il proprio cane: cosa emerge dal sondaggio

La maggior parte degli intervistati ha infatti concordato nell'affermare che la passeggiata ideale si dovrebbe svolgere in natura, che siano boschi o parchi, dove il proprio animale domestico può effettivamente esplorare e correre liberamente e trovare anche uno specchio d'acqua in cui tuffarsi. La vita in città sicuramente non aiuta e molto spesso nel Regno Unito come in Italia i quartieri non offrono aree adeguate, sebbene lì ci siano più spazi verdi in determinate zone.

In ogni caso ciò che è chiaramente emerso dal sondaggio è che la maggioranza assoluta degli intervistati ritiene che il benessere del proprio animale domestico sia più importante del proprio, con il 38% che mette al primo posto la felicità del cane. Questo afflato deve fare i conti anche con le preoccupazioni che le persone hanno mostrato rispetto al tema della sicurezza del cane quando si è fuori casa. Le paure sono diverse, dal rischio di incontri pericolosi con conspecifici fino alla possibilità di mangiare qualcosa che possa fargli del male. Più della metà delle persone di riferimento infatti ha ammesso di non sapere come identificare ed evitare i potenziali rischi per il proprio cane durante le passeggiate, inclusi problemi legati al tipo di contesto in natura come la presenza di terreni scoscesi o franosi.

Il punto, cercando di tirare le somme rispetto al sondaggio, è che è un bene che vi sia la consapevolezza dell'importanza del momento della passeggiata da parte delle persone di riferimento ma è importante anche sottolineare che ogni cane ha le sue esigenze che dipendono dalla personalità, dall'età e dalle condizioni di salute. Sul numero di uscite quotidiane su Kodami abbiamo sempre consigliato una media di tre, ma tutto dipende dalla qualità del giro che viene fatto e dalle caratteristiche del singolo cane.