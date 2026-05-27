Pause e momenti di relax: vivere con un cane o con un gatto aiuta la salute mentale

In occasione del Mese della Salute Mentale, l'azienda di prodotti alimentari Mars ha reso noti i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Waltham Petcare Science Institute in cui si sottolinea il ruolo fondamentale degli animali domestici come promotori di benessere emotivo e mentale.

Gli animali da compagnia influenzano le pratiche quotidiane di riposo e relax. E' questo il risultato cui sono giunti dei ricercatori per comprendere quanto la vita insieme a un cane o un gatto migliori la salute mentale delle persone, secondo uno studio internazionale condotto dal Waltham Petcare Science Institute – centro di eccellenza Mars Petcare nella ricerca scientifica in ambito pet in occasione del mese della prevenzione della salute mentale.

Nella ricerca, pubblicata sull’International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, viene dimostrato come "la presenza di cani e gatti nella vita quotidiana favorisca pause rigeneranti, promuova momenti di relax e faciliti piccoli gesti di cura condivisi".

Andando nel dettaglio, i ricercatori hanno analizzato le risposte di 31 persone che vivono con cani e gatti in 11 paesi. "La nostra analisi illustra come le pratiche di cura degli animali da compagnia e gli obblighi che le guidano possano anche promuovere la cura di sé. Evidenziamo i modi in cui gli obblighi di cura degli animali da compagnia possono fornire una sorta di nullaosta e di priorità per momenti e attività vissuti come reciprocamente dedicati alla cura e all'attenzione", scrivono gli esperti nel paper.

In particolare due sono i principali meccanismi attraverso cui gli animali domestici promuovono una maggiore serenità e sicurezza: da un lato, gli intervistati concordano sul fatto che gli animali aiutano appunto a legittimare momenti di cura reciproca. Dall’altro, la presenza di un cane o di un gatto stimola la priorità del benessere personale, grazie alla creazione di routine quotidiane e di momenti di disconnessione, come una passeggiata o dei momenti di coccole, che aiutano a gestire lo stress e a ristabilire l’equilibrio emotivo.

Molti dei partecipanti hanno anche sottolineato quanto le attività svolte insieme al proprio animale siano percepite come "legittime" e addirittura necessarie, riducendo il senso di colpa che talvolta

accompagna il prendersi del tempo per sé. In particolare, per chi lavora da casa, la presenza di un

animale aiuta a scandire la giornata e a staccare dalle mansioni lavorative, favorendo una disconnessione più efficace.

C'è un altro aspetto che emerge che è molto interessante e pone l'accento non solo sul benessere che noi traiamo dalla relazione con un animale ma anche l'inverso: il beneficio non è unidirezionale, ma si

rafforza quando il tempo trascorso insieme è di valore sia per la persona sia per l’animale.