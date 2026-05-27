Pause e momenti di relax: vivere con un cane o con un gatto aiuta la salute mentale

Gli animali da compagnia influenzano le pratiche quotidiane di riposo e relax. E' questo il risultato cui sono giunti dei ricercatori per comprendere quanto la vita insieme a un cane o un gatto migliori la salute mentale delle persone, secondo uno studio internazionale condotto dal Waltham Petcare Science Institute – centro di eccellenza Mars Petcare nella ricerca scientifica in ambito pet in occasione del mese della prevenzione della salute mentale.
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Nella ricerca, pubblicata sull’International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, viene dimostrato come "la presenza di cani e gatti nella vita quotidiana favorisca pause rigeneranti, promuova momenti di relax e faciliti piccoli gesti di cura condivisi".
Andando nel dettaglio, i ricercatori hanno analizzato le risposte di 31 persone che vivono con cani e gatti in 11 paesi. "La nostra analisi illustra come le pratiche di cura degli animali da compagnia e gli obblighi che le guidano possano anche promuovere la cura di sé. Evidenziamo i modi in cui gli obblighi di cura degli animali da compagnia possono fornire una sorta di nullaosta e di priorità per momenti e attività vissuti come reciprocamente dedicati alla cura e all'attenzione", scrivono gli esperti nel paper.
In particolare due sono i principali meccanismi attraverso cui gli animali domestici promuovono una maggiore serenità e sicurezza: da un lato, gli intervistati concordano sul fatto che gli animali aiutano appunto a legittimare momenti di cura reciproca. Dall’altro, la presenza di un cane o di un gatto stimola la priorità del benessere personale, grazie alla creazione di routine quotidiane e di momenti di disconnessione, come una passeggiata o dei momenti di coccole, che aiutano a gestire lo stress e a ristabilire l’equilibrio emotivo.
Molti dei partecipanti hanno anche sottolineato quanto le attività svolte insieme al proprio animale siano percepite come "legittime" e addirittura necessarie, riducendo il senso di colpa che talvolta
accompagna il prendersi del tempo per sé. In particolare, per chi lavora da casa, la presenza di un
animale aiuta a scandire la giornata e a staccare dalle mansioni lavorative, favorendo una disconnessione più efficace.
C'è un altro aspetto che emerge che è molto interessante e pone l'accento non solo sul benessere che noi traiamo dalla relazione con un animale ma anche l'inverso: il beneficio non è unidirezionale, ma si
rafforza quando il tempo trascorso insieme è di valore sia per la persona sia per l’animale.