Le spese veterinarie sono le più alte: abbiamo verificato i costi, oltre 1000 euro per mantenere un cane

Una ricerca mette in luce l'aumento dei prezzi per il mantenimento degli animali domestici. La spesa più alta è quella sanitaria. Abbiamo visionato le ricevute e le fatture di chi ha dovuto ricorrere a esami diagnostici più specifici per la cura del proprio cane arrivando a spendere anche 800 euro per una TAC e verificato che già solo delle analisi del sangue arrivano a costare intorno ai 200 euro.

Ogni anno chi vive con un cane o con un gatto ha da fare i conti con il proprio portafogli. La spesa media, secondo una ricerca commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, si attesta in media sui 767 euro per un micio e 1263 per il "miglior amico dell'uomo".

Il risultato dell'indagine è che nel 2025 gli oltre 22 milioni di italiani che condividono la vita con un cane o con un gatto sono arrivati a spendere rispetto all'anno precedente quasi 150 euro in più, distribuiti in percentuali differenti a seconda del settore in cui sono serviti, ovvero cibo e spese veterinarie principalmente.

Andando nel dettaglio è quest'ultima voce che incide maggiormente sul mantenimento da un punto di vista economico di un animale domestico. Nel comunicato, infatti, viene evidenziato che "ad essere aumentati più di tutti sono i costi legati ai controlli veterinari (in media 44 euro all’anno per ciascun animale); quasi il doppio del cibo (27 euro) e molto più dell’assicurazione (20 euro), rispettivamente seconda e terza voce nella classifica dei rincari percepiti".

Nel caso di persone che sono dovute ricorrere a cure veterinarie impreviste, i risultati dell'indagine svelano anche che "preoccupa scoprire che per ragioni economiche quasi 4 milioni di pesone abbiano scelto di rimandare visite veterinarie o esami diagnostici di cani e gatti".

Quanto costano gli esami diagnostici per i nostri animali: la tabella dei prezzi

Questi numeri trovano effettivo riscontro se si ragiona su quanto effettivamente costa fare ad esempio delle indagini diagnostiche specifiche a un animale domestico, oltre ad avere un'idea anche già solo del corrispettivo da pagare pure per delle semplici analisi del sangue. Gli esempi che facciamo a seguire sono certificati da fatture che abbiamo potuto visionare e riguardano spese relative alla cura di alcuni cani che hanno avuto patologie importanti oppure semplicemente hanno fatto esami di routine come appunto le analisi del sangue:

Una TAC Total Body di un Pastore Tedesco: 80o euro,

analisi del sangue complete: 200 euro;

radiografia al tratto tracheale per identificare un prolasso su un soggetto anziano: circa 100 euro;

Ecocardio: 120 euro;

un'ecografia dell'addome di un meticcio di taglia media: 80 euro;

esame urine con sedimento e controllo upc (specifico per valutare la funzionalità renale): 63 euro;

Vivere con gli animali ha un costo molto alto, importante adottare consapevolmente

Ecco, considerando che almeno le analisi del sangue siano la "norma" quando si fa un controllo generale per tutte le persone che vivono con un animale che non ha problemi di salute più gravi come possono essere quelli che comportano altre indagini, già si comprende quanto nel concetto di "adozione responsabile" bisogna anche includere la consapevolezza che vivere con un animale domestico comporta anche degli oneri economici che di anno in anno vedono anche lievitare il costo delle specifiche prestazioni sanitarie ma anche del cibo e degli altri oggetti legati alle necessità della vita quotidiana come guinzagli, cucce e altri strumenti.

Insomma, questa ricerca che attesta un costo della vita molto alto anche per chi ha un animale accanto mette in luce in realtà un fattore essenziale anche: l'assenza di forme di sostegno da parte dello Stato che vadano a incidere in modo sostanziale soprattutto su chi ha un reddito medio/ basso per supportare anche maggiormente le adozioni e pure la mancanza di un welfare animale.