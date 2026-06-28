La gita in gommone si trasforma nel salvataggio di un cucciolo di delfino: i salti del pod non sono “ringraziamenti”

Una gita in gommone si è trasformata per alcune persone in un evento unico e spettacolare grazie anche al loro pronto intervento. I diportisti erano nelle acque antistanti il golfo di Salerno, quando si sono imbattuti in un cucciolo di delfino che era rimasto impigliato in una rete da pesca.

Si sono avvicinati all'animale e con calma hanno fatto di tutto per riuscire a liberarlo e, mentre si davano da fare, di fronte a loro è avvenuto un vero e proprio spettacolo: altri delfini, probabilmente dello stesso pod del piccolo impossibilitato a muoversi, hanno effettuato evoluzioni in acqua, con tuffi e avvicinamenti al loro conspecifico e a poca distanza dal gommone.

Le persone a bordo del gommone si sono date da fare e con la necessaria calma sono riusciti ad avvicinarsi all'animale imprigionato e liberarlo dalla rete da pesca. Attorno a loro, e questo è quello che più colpisce chi guarda questo video, altri individui hanno effettuato diverse evoluzioni e uno in particolare non si praticamente mai allontanato dal cucciolo.

Da un punto di vista antropocentrico ciò che noi percepiamo osservando questa scena è che i delfini stiano "festeggiando" l'accaduto. Un'interpretazione etologica ci dice però altro quando osserviamo bene la scena. La prima cosa da sottolineare è che sì, i delfini sono ben consapevoli di quello che sta succedendo al loro simile e infatti le evoluzioni servono proprio come forma sia di scarico emotivo per lo stress che per segnalare la situazione pericolosa ai membri del gruppo di cui fanno parte. L’idea che la madre “salti per la gratitudine” nei confronti dei diportisti è una lettura prettamente umana mentre il comportamento dei cetacei, secondo studi di anni in cui sono stati osservati, hanno funzioni comunicative e fisiologiche molto precise.

I salti e quel rimanere nell'area dove il cucciolo è rimasto imprigionato sono parte di un complesso sistema di comunicazione sociale tipico dei tursiopi, animali altamente intelligenti e con un sistema sociale complesso. I delfini mettono in atto proprio quei "coportamenti aerei" sia in contesti di gioco che per generare onde, rumore e vibrazioni che si propagano nel mare per allertare i conspecifici e inviare messaggi diretti.

Il salto, poi, mostra agli altri individui anche l'emersione dall'acqua e dunque la possibilità di identificare con maggiore precisione il luogo indicato. In situazioni stressanti o di altra natura che provoca un problema al pod, come quella causata dallo stato di pericolo del cucciolo, questo comportamento può servire a mantenere la coesione e a riorganizzare i contatti sociali.