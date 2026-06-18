Le femmine di delfino evitano i maschi più aggressivi ricordando i loro “nomi” e la loro reputazione

Uno studio dimostra che le femmine di delfino riconoscono e ricordano i “nomi” vocali dei maschi più aggressivi e li evitano, mostrando una sorprendente memoria sociale.

I delfini hanno "fischi" usati come firme individuali e le femmine ricordano e evitano quelli dei maschi più aggressivi



I delfini non usano nomi personali come noi esseri umani, ma possiedono qualcosa di molto simile: dei "fischi" individuali, richiami vocali unici che permettono a ogni individuo di essere riconosciuto dagli altri. E proprio questi "nomi" potrebbero aiutare le femmine a evitare i maschi più aggressivi durante il periodo riproduttivo.

È quanto emerge da uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, che ha monitorato una popolazione di tursiopi dell'Indo-Pacifico nella baia di Shark Bay, in Australia occidentale.

Quando il corteggiamento dei delfini diventa coercizione

Nei tursiopi dell'Indo-Pacifico (Tursiops aduncus), come per altre specie di delfino, i rapporti tra maschi e femmine non sono sempre "romantici". Durante il corteggiamento alcuni maschi possono infatti mettere in atto anche comportamenti aggressivi e talvolta violenti per impedire alle femmine di allontanarsi. In questi casi possono inseguirle, morderle, colpirle con la coda o spingerle con il corpo.

Gli scienziati conoscevano già piuttosto bene queste dinamiche, ma sapevano molto meno delle strategie adottate dalle femmine per evitare i maschi più insistenti e aggressivi. Per scoprirlo hanno unito decenni di osservazioni sul campo a un esperimento condotto direttamente in mare.

Un esperimento con i "nomi" dei delfini più aggressivi: le femmine si allontanano

Le femmine si allontanavano dalle registrazioni vocali dei maschi noti per la loro aggressività durante il corteggiamento



I ricercatori hanno utilizzato le registrazioni dei fischi di undici maschi adulti diversi. Questi richiami funzionano come una sorta di firma vocale individuale: ogni delfino possiede il proprio e gli altri membri del gruppo sono in grado di riconoscerlo. Successivamente gli studiosi hanno individuato 17 femmine adulte in mare e hanno riprodotto, tramite un altoparlante subacqueo, il fischio di uno specifico maschio. Durante ogni prova un drone sorvolava gli animali per registrare con precisione le loro reazioni.

I risultati hanno mostrato un comportamento molto chiaro. Le femmine prossime all'ovulazione, quindi potenzialmente disponibili all'accoppiamento, tendevano ad allontanarsi rapidamente quando sentivano il fischio di un maschio noto per esercitare una maggiore "insistenza" sulle femmine durante il corteggiamento.

Sembravano quindi riconoscere non solo l'identità del maschio attraverso il fischio, ma anche la sua reputazione. Secondo gli autori, le femmine reagivano con maggiore avversione proprio ai segnali vocali degli individui che in passato avevano mostrato i comportamenti più coercitivi nei confronti delle partner. L'aspetto più interessante, però, è che questa risposta non dipendeva necessariamente da esperienze dirette.

I delfini hanno una memoria sociale sorprendente

È possibile che le femmine ricavino le informazioni sui maschi più aggressivi anche solo osservando le interazioni che questi hanno con le altre femmine del gruppo. Lo studio non chiarisce ancora esattamente come vengano raccolte e condivise queste informazioni, ma suggerisce chiaramente l'esistenza di una memoria sociale incredibilmente complessa e sofisticata. Significa che sono capaci di associare un individuo specifico ai suoi comportamenti passati e di modificare le proprie scelte di conseguenza.

Studi precedenti sugli stessi delfini aveva già dimostrato che i maschi sono in grado di associare le firme individuali agli altri maschi con cui hanno già stretto un legame, così da formare alleanze di gruppo per avvicinare le femmine e difendersi da altri gruppi. Ora si aggiunge anche un nuovo tassello sulla loro intelligenza sociale. Non solo questi cetacei riescono a riconoscersi attraverso veri e propri "nomi", ma possono anche usare queste informazioni per prevedere il comportamento e prendere decisioni che riducono il rischio di interazioni indesiderate.