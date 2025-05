Intrusi in casa e il cane che non ti difende: perché sono stupidi i video sui social e non dimostrano nulla sulla fedeltà del cane

Un trend virale sui social con protagonisti i cani mette di nuovo in evidenza quanto poco rispettiamo i nostri amici a quattro zampe. Questa volta la motivazione è mettere alla prova la "fedeltà" dei cani durante finte aggressioni, ma i video non dimostrano altro che la banalità con cui leggiamo i loro comportamenti e l’incredibile intelligenza emotiva degli animali.

C'è un account su Instagram che è seguito da oltre 2 milioni di persone in cui il protagonista racconta principalmente la sua vita con un branco di 16 cani. Si chiama #thegoodhypeofficial e questa volta ha scatenato l'ennesima moda stupida sui social di fare video che hanno per protagonisti dei cani, facendo nascere un vero e proprio trend. Nel video in alto, infatti, si vede come reagiscono tre dei suoi compagni a quattro zampe nel momento in cui entrano dei finti intrusi in casa e "assalgono" il loro umano di riferimento.

Attenzione però: ai cani è stato proposto del cibo particolarmente accattivante: delle sardine.La scena si apre sempre nello stesso modo, infatti, anche nei video che poi hanno iniziato a circolare emulando l'originale: si mette sempre prima a disposizione degli animali un bel piatto di un alimento che è particolarmente gustoso e poi ecco che entra dalla porta alle loro spalle qualcuno che fa finta di essere un malintenzionato.

Le reazioni, però, sebbene sembrino tutte (anche quelle poi realizzate da altri utenti per replicare il nuovo ‘fenomeno virale') simili, ovvero con i cani che preferiscono il cibo al ‘salvare' le persone. In realtà i comportamenti sono pieni di sfumature diverse da soggetto a soggetto, se solo si sa guardare davvero il comportamento canino. In Rete, sostanzialmente, con queste immagini che arrivano da tutto il mondo si sta giocando a far passare i cani per degli stupidi e pretendendo pure di testare così la fedeltà verso la persona di riferimento.

Cosa si vede nel video di Thegoodhypeofficial

Khaleesi, Pastore dei Pirenei, lancia uno sguardo rapido alla scena alle sue spalle ma si concentra sul finire la razione, girando la testa qualche attimo per poi continuare a leccare il piatto anche quando non c'era più nulla dentro. Maleficient, un Alano, accenna una reazione verso le due persone che stanno fingendo di assalire il suo umano di riferimento e poi torna a mangiare. Cinnamon, un simil Husky, smette di mangiare e cerca di partecipare a quanto sta accadendo ma con nessun intento di ‘salvare' il suo umano, anzi, mostrandosi chiaramente stressata da quanto sta accadendo, mentre l'autore del video ha pure messo in descrizione che "li stava incoraggiando".

La descrizione delle reazioni che abbiamo appena fatto è consapevolmente molto breve ma utile inizialmente per capire una cosa: chi realizza questi video prende in giro tanto i cani con cui vive quanto le persone che poi osservano le scene. E' tutto fatto appositamente per far ridere e non c'è alcuna finalità educativa nel farli, solo l'interesse a ottenere visualizzazioni e monetizzare.

Torniamo allora proprio sul comportamento del terzo cane mostrato, quello che secondo il suo umano di riferimento addirittura "incoraggia" gli intrusi. Cinnamon non fa per nulla questo: è spaventata da quello che sta succedendo tanto che ha lasciato perdere il cibo, si è subito fiondato verso le persone nonostante lo stress che sta vivendo e la sua postura, le vocalizzazioni, il movimento impercettibile della lingua e anche quella sorta di inchino per poi mettersi giù fanno parte di una modalità che mostra anzi una grande capacità di gestire emozioni fortissime.

Cinnamon comunque poi riesce a misurare la sua reazione verso non solo gli ‘estranei' (ammesso che lo siano per i cani poi) ma anche nei confronti del suo umano di riferimento nonostante sia in difficoltà nel comprendere quello che accade. L'essersi mossa e distratta dal cibo, infatti, dovrebbe in realtà far preoccupare le persone perché quello che è stato creato è solo caos e un cane potrebbe decidere di non ‘mantenersi' come ha fatto lei che è decisamente preoccupata per quanto sta accadendo.

L'intelligenza e le emozioni del cane in contrasto con la stupidità umana

Sempre nel video originale, poi, guardando più da vicino come hanno reagito gli altri due aiuta a capire ancora di più quanta intelligenza c'è da parte dei cani versus la stupidità solo umana nel fare questi "scherzi".

Maleficient, l'Alano, se si nota bene in realtà per un attimo interrompe il gustoso momento che sta vivendo e va a fare un rapido check olfattivo sui due con le maschere. E' plausibile che così riconosca chi sono, appunto magari persone che conosce già, o anche solo che dall'odore comprenda che non vi è nessun pericolo per la sua persona di riferimento. Carpendo le nostre emozioni attraverso il naso, un cane riesce benissimo a sapere se ci sono intenzioni negative o positive ed ecco che allora vale poco la pena di mettersi nel mezzo di quel casino quando le sardine sono lì ad aspettarlo.

Sul Pastore dei Pirenei, anche, si può fare una valutazione simile e così pure per i tanti video che si stano moltiplicando in Rete di cani che sembrano non avere nessun interesse a difendere i loro umani di riferimento rispetto al continuare a mangiare.

Le reazioni dei cani in queste situazioni, poi, dipendono da tantissimi fattori: la razza, il carattere individuale di ognuno, le esperienze pregresse e poi quella cosa lì che invece così viene messa in pericolo, la relazione con la persona di riferimento. Avete presente la storia di "al lupo, al lupo"? Beh, vale anche per i cani come per noi. Queste situazioni non fanno altro che far diminuire il livello di credibilità che Fido rivolge all'umano con cui condivide la vita e bisogna vedere il non intervento non come un non capire da parte sua o una sorta di preferenza al cibo ma una valutazione di cosa sia meglio fare, semplicemente.

L’effetto finale, dunque, di queste immagini è solo uno: è un'altra dimostrazione non della fedeltà dei cani, ma della pochezza di chi li usa per misurare con video virali di basso profilo qualcosa che non ha bisogno di prove: la loro intelligenza e la pochezza del suono delle nostre risate che nasce da un ennesimo scroll sullo schermo del cellulare.

I cani provano molto più di quanto sappiamo: hanno un’intelligenza emozionale che noi, presi dalla nostra smodata ansia da prestazione virtuale, continuiamo a non considerare. Hanno imparato a leggerci, ad ascoltarci, a percepire ciò che pensiamo e sentiamo e la scienza ha ampiamente dimostrato che è così ma poche persone che vivono con un cane ne sono consapevoli fino in fondo.

Chiunque ha girato video simili a questo dirà che "ama il suo cane" ma ciò che dovrebbe trarre come insegnamento da queste immagini è una cosa sola: è più intelligente Fido che continua a mangiare che noi che perdiamo tempo a metterlo alla prova in questo modo e parlare poi di amore.