Addio a Lazare: è morto il cane più vecchio del mondo. Aveva 30 anni, adottato in un rifugio già da anziano

Da poco si era scoperta la storia di Lazare, il cane più vecchio del mondo, adottato da un rifugio all'età di 30 anni dopo che la sua persona di riferimento era scomparsa. L'esemplare di Papillon è morto il 14 maggio: la notizia data sui social da Ophelie, la ragazza che lo aveva preso con sé.

Lazare



Solo pochi giorni fa era emersa la sua storia e il suo incredibile record. Ma Lazare, il cane più vecchio del mondo, è morto all'età di 3o anni lo scorso 14 maggio.

La vita di Lazare è davvero unica, già solo perché era stato adottato da poco da una ragazza, Ophélie Boudol, che l'aveva incontrato nel rifugio vicino ad Annecy, nell'Alta Savoia francese, dove era finito in seguito alla morte della sua persona di riferimento.

Lazare era un Papillon, nato il 4 dicembre 1995, ed era appunto è arrivato al "SPA Annecy Marlioz" dove aveva trovato un rifugio temporaneo e dove Ophélie si era inizialmente recata per cercare un cane per sua madre. L'incontro con l'anziano Lazare però era stato "fulminante" e aveva così deciso di portarlo a casa per poi scoprire la data della sua nascita e legandosi così indissolubilmente al cane più vecchio del mondo.

I registri dell'anagrafe canina francese, infatti, avevano restituito il suo certificato di nascita, stabilendo che il prossimo 4 dicembre Lazare avrebbe compiuto ben 31 anni. Gran parte della sua vita il piccolo Papillon l'ha trascorsa con la persona a cui è sopravvissuto e anche gli ultimi istanti della sua lunga esistenza sono stati caratterizzati dalla cura che ha prima ricevuto nel rifugio e poi dal rapporto con la sua nuova persona di riferimento, decisamente più giovane di lui.

Nel breve periodo trascorso con Ophélie, Lazare è diventato particolarmente noto soprattutto attraverso l'account su Instagram da cui era stata diffusa la sua storia e veniva raccontata la sua vita quotidiana. Nonostante l'età e i numerosi acciacchi, gli ultimi mesi sono stati sereni per lui. Tra l'artrite, la sordità e la presenza di un solo dente, Lazare andava avanti circondato dall'amore della sua nuova famiglia.

Ophélie e Lazare



Ophélie Boudol ha annunciato la sua scomparsa con un post sui suoi canali social. "Hai deciso di spiccare il volo tra le mie braccia la sera del 14 maggio, per raggiungere la persona che ti ha amato così tanto e si è presa cura di te in tutti questi anni", ha scritto, accompagnando il messaggio con foto e video delle loro ultime settimane insieme.

Ad oggi il Guinness World Record non ha ancora riconosciuto Lazare come il detentore del titolo di "cane più anziano del mondo": il rifugio aveva tentato di farlo riconoscere ufficialmente ma il processo richiede un'ampia documentazione, tra cui cartelle cliniche veterinarie, documenti ufficiali, testimonianze indipendenti, fotografie e video che documentano le diverse fasi della vita del cane. Secondo alcune fonti locali, pare che manchino ancora alcune certificazioni per ottenere il riconoscimento.