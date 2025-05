I gatti hanno davvero paura dell’acqua?

Non tutti i gatti temono l’acqua: la diffidenza ha origini evolutive, ma alcune razze come il Turco Van, il Maine Coon e il Bengala mostrano un vero piacere nel giocarci. I gatti sanno nuotare e, in certi casi, l’acqua diventa un alleato di gioco.

Non tutti i gatti odiano l'acqua. Ci sono gatti che detestano fare il bagno e altri invece che ne sono attratti, e amano giocarci e persino fare il bagno. Le ragioni della diffidenza diffusa dei gatti domesici verso l'acqua affonda le radici nella loro storia evolutiva, ma questo non impedisce a molti altri di amare questo elemento tanto da renderlo imprescindibile per essere felici nel loro habitat.

Perché alcuni gatti hanno paura dell'acqua?

L'avversione all'acqua nella maggior parte dei gatti è un tratto ancestrale che può essere ricondotto alle loro radici selvatiche di questa specie. Il gatto selvatico africano (Felis lybica) viveva in luoghi aridi e semi-desertici, in cui le sorgenti erano poche, e la necessità di visitare un fiume, un lago o una palude era rara, per non dire altro. L'acqua, quindi, non era una parte della sua quotidianità e lo stesso non può essere detto per i gatti di oggi.

Inoltre, in natura i corsi d'acqua possono nascondere numerose minacce, e questa consapevolezza è passata dal gatto selvatico al nostro compagno domestico. Questo però non vuol dire che i gatti siano completamente vulnerabili in acqua: è vero che la maggior parte di loro non si avvicinerebbe mai a una piscina o a un lago, ma in caso di necessità sono capaci di nuotare.

I gatti sanno nuotare?

Nonostante molti gatti odino l'acqua, la maggior parte è capace di nuotare. È un riflesso spontaneo che può emergere davanti alla necessità di salvarsi. Lo stile è quello che caratterizza il nuoto anche di altri quadrupedi: muovono le zampe in maniera alternata mantenendo la testa ben fuori dall'acqua. Nei gatti il loro corpo rimane abbastanza diritto e piatto sotto il pelo della superficie, una rigidità in acqua che cozza con l'elasticità dimostrata "in volo".

Un gatto non si sentirà mai a suo agio in acqua come altri animali, ma questo non significa che tutti i gatti odino nuotare, anzi per alcuni può essere un'attività piacevole e irrinunciabile.

Quali razze amano l'acqua: i 3 gatti "nuotatori"

Anche se per definizione i gatti sono considerati animali che odiano nuotare, la verità è che alcune razze, per motivi legati alla loro evoluzione e selezione, hanno sviluppato un particolare legame con questo elemento. Vediamo quindi quali sono le principali razze di gatti "nuotatori".

Turco Van

Il Turco Van è il gatto nuotatore per eccellenza, non esiste un altro felino domestico che adori l'acqua come lui. Questa razza è stata riconosciuta dopo il 1955 quando due cittadini inglesi notarono nelle acque del lago Van in Turchia alcuni esemplari intenti a nuotare senza alcuna difficoltà.

Si tratta di un felino molto attivo e curioso, solitamente atletico e instancabile. Odia gli spazi ristretti e niente lo rende più felice di una bella nuotata. Ama sia lavarsi che giocare in acqua, questo è il suo tratto più caratteristico.

Maine Coon

Un'altra razza di gatto solitamente a proprio agio con l'acqua è il Maine Coon. Questi gattoni giganti sono fortemente attratti dai giochi d'acqua. Molti Maine Coon amano immergere la zampa in una ciotola, lasciare oggetti sull'acqua o giocare con i getti di piccole fontane d'acqua.

Per renderli felici si può installare fontane con acqua corrente per permettere loro sia di bere a piacimento, cosa da non sottovalutare se si vuole tenere il gatto idratato, ma anche per garantire un gioco acquatico.

Bengala

I Bengala sono famosi per essere degli esploratori nati, e se sul loro territorio c'è uno specchio d'acqua si può stare sicuri che lo esploreranno. Se lasciato in un ambiente monotono o non stimolante ne risente particolarmente e può dare segnali di un disagio profondo.

L'acqua può essere un mezzo per garantirgli stimoli mentali e fisici dato che non ne è spaventato come altre razze. Un Bengala può divertirsi a buttare in acqua oggetti e cercare di recuperarli, o fare una breve nuotata se è particolarmente temerario. In ogni caso il loro legame è generalmente positivo.