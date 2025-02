Si può lasciar uscire il gatto anche se piove?

Molti gatti, soprattutto quelli abituati alla libertà, possono voler uscire di casa anche quando piove. Alcuni lo fanno perché amano monitorare il territorio, mentre altri escono solo per necessità come la caccia. Tuttavia, la pioggia in certi casi però potrebbe spaventarli tanto da metterne a rischio la sopravvivenza se si trovano fuori casa. Capire quando dare loro questa occasione quindi è decisamente complicato dato che la pioggia potrebbe rappresentare un fattore di rischio, soprattutto per gli individui meno abituati all'ambiente esterno.

Il comportamento di un gatto di fronte alla pioggia dipende soprattutto dalla sua personalità e dalle sue esperienze passate. Alcuni hanno un vero timore della pioggia e dei tuoni e per questo preferiscono rimanere al riparo, mentre altri non sembrano affatto disturbati dall'acqua e possono persino trovare nella pioggia un motivo in più per uscire. L'importante per decidere se fare uscire il gatto o no è distinguere proprio la sua predisposizione.

I gatti hanno paura della pioggia?

Non tutti i gatti hanno paura della pioggia, tuttavia molti possono provare disagio o timore di fronte a precipitazioni abbondanti. Alcuni gatti che vivono prevalentemente in casa essendo meno abituati ai temporali e all’acqua in generale potrebbero evitare anche solo di bagnarsi le zampe, mentre altri, più avventurosi, potrebbero non disdegnare un'uscita sotto l'acqua.

I gatti spaventati più dal rumore del temporale o dei tuoni che dall'acqua sono quelli che non dovrebbero uscire. In questi casi è meglio evitare di farli uscire perché spinti dal panico dopo aver sentito un rumore forte potrebbero mettere a repentaglio la propria salute.

Tuttavia, ce ne sono anche alcuni che si adattano senza problemi e continuano le loro attività come se nulla fosse. L'importante è che quando torna a casa tutto bagnato si interviene subito per asciugarlo, in modo da non condizionare la sua salute.

Perché (alcuni) gatti hanno bisogno di uscire anche con la pioggia?

Nonostante la pioggia possa essere molto fastidiosa per alcuni gatti, altri possono trovarla stimolante. Per esempio, gli odori nell’ambiente cambiano radicalmente dopo una pioggia: un gatto curioso potrebbe voler annusare il territorio per scoprire nuove informazioni su altri animali passati di lì.

Anche la caccia può essere una motivazione: la pioggia attira piccoli animali, come rane o insetti, che si avvicinano alle pozzanghere per bere. Per un predatore come il gatto, queste situazioni possono rappresentare un’opportunità da non perdere. Inoltre, durante un temporale le strade sono meno trafficate e più tranquille. Questo riduce il rischio di incontri con altri animali o persone, permettendo al gatto di esplorare in maggiore sicurezza e con meno stress.

Dove vanno i gatti quando piove?

I gatti che vivono all’aperto hanno sviluppato diverse strategie per affrontare la pioggia. Una di queste è trovare rifugio nei luoghi più inaspettati, messi a disposizione sia dalla natura che dall'essere umano. Ripari comuni sono gli alberi, le tettoie, le automobili parcheggiate, o gli anfratti tra i muri.

I gatti spaventati che vivono in casa invece tendono a cercare rifugi sicuri all’interno dell’abitazione. Spesso si tratta di spazi chiusi e riparati, come sotto il letto, negli armadi o dietro i mobili. Questo accade soprattutto se il temporale è accompagnato da tuoni e fulmini.

Cosa fare se il gatto vuole uscire quando c’è maltempo?

Se un gatto vuole uscire nonostante il maltempo ci sono alcune precauzioni per proteggerlo. Se il giardino o il balcone sono accessibili, è utile predisporre una zona riparata, come una piccola cuccia impermeabile o una scatola con una coperta asciutta, così che il gatto possa rifugiarsi se lo desidera.

Nel caso in cui il gatto esca in autonomia, è importante assicurarsi che possa rientrare facilmente. Un accesso libero, come una gattaiola, permette di tornare in casa se il tempo peggiora. Inoltre, se il gatto ha il pelo lungo o folto, dopo essere rientrato potrebbe aver bisogno di essere asciugato con attenzione per evitare raffreddamenti.