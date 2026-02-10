Perché ad alcuni cani piace stare sotto la pioggia

Alcuni cani amano la pioggia per via degli stimoli olfattivi, per gioco o esperienze positive. Se al cane piace stare sotto la pioggia per un po' non è quindi un problema, ma è sempre una buona abitudine asciugarlo bene quando è troppo bagnato.

Alcuni cani amano stare sotto la pioggia



Ogni cane è un individuo a sé, proprio come accade per noi esseri umani. Alcuni fanno per esempio di tutto per evitare anche una sola goccia d'acqua: si rifiutano di uscire quando piove e quando siamo fuori camminano guardandoci con quell'aria offesa. Altri, al contrario, sembrano proprio divertirsi: corrono, annusano, si sdraiano sull'asfalto bagnato o restano immobili sotto la pioggia come a contemplare l'universo.

Le ragioni per cui lo fanno possono essere diverse e, come detto, dipendono anche dall'individuo, dalle sue motivazioni di razza, ma anche e soprattutto dalla sua storia e dalle esperienze che ha vissuto. C'entrano spesso gli odori, le sensazioni tattili, il gioco e persino il modo in cui il cane ha imparato a conoscere il mondo fin da cucciolo.

Come mai alcuni cani sembrano amare stare sotto la pioggia

Molti cani amano giocare nel fango e nell’acqua o sono attratti dagli odori esaltati dall’umidità



Uno dei motivi principali per cui alcuni cani amano la pioggia è legato all'olfatto. Il cane percepisce il mondo soprattutto attraverso il naso, che è infinitamente più sensibile del nostro. La pioggia "risveglia" infatti gli odori: l'acqua che cade sul terreno smuove molecole odorose, le rende più intense e le diffonde meglio nell'aria. Per un cane, quindi, un ambiente bagnato è una sorta di libro olfattivo aperto, pieno di informazioni nuove, interessanti e per lui irresistibili. L'umidità, più in generale, aumenta le capacità di percepire gli odori.

C'è poi anche una questione tattile. Alcuni cani apprezzano semplicemente la sensazione dell'acqua sul pelo e sulla pelle, soprattutto se non piove troppo forte. La pioggia può essere percepita come stimolante o rinfrescante, un po' come accade quando in estate ci bagniamo per trovare sollievo dal caldo. Non bisogna mai dimenticare, poi, che alcune razze come Labrador, Golden Retriever e Terranova, sono state selezionate per lavorare in acqua e amano quindi bagnarsi.

Infine, spesso c'è anche il gioco. Se un cane ha avuto esperienze positive sotto la pioggia – corse, tentativi di "afferrare" l'acqua che cade dal cielo, interazioni con altri cani, passeggiate divertenti con il proprio umano – è probabile che associ quell'evento a qualcosa di piacevole. Al contrario, cani che invece hanno avuto esperienze positive o che da cuccioli non hanno mai sperimentato direttamente la pioggia, potrebbero invece sviluppare una vera e propria avversione.

I cani possono dormire fuori quando piove?

Alcune razze, soprattutto i cani da slitta e quelle nordiche e selezionate per vivere in ambienti freddi ed estremi, come Husky, Malamute o Samoiedo, sono in grado di tollerare temperature molto basse e persino la neve. Il loro mantello, composto da – isolante, li protegge dal freddo e dall'umidità e non hanno problemi a dormire fuori persino quando nevica.

Questo però non significa che sia una buona idea lasciare un cane a dormire fuori, da solo, di notte. Non solo quando piove, ma sempre. I rischi non riguardano infatti soltanto l'acqua: ci sono sbalzi di temperatura, vento, animali selvatici, ma anche la possibilità che si senta solo. Il cane è un animale sociale, che ha bisogno sentirsi parte integrante del proprio gruppo familiare. È vero, alcuni come quelli da pastore sono abituati a stare fuori, ma anche loro hanno bisogno di un riparo coperto da freddo e intemperie.

Salvo rare eccezioni, quindi, per il benessere fisico ed emotivo del cane, è sempre preferibile che dorma in un ambiente asciutto, riparato e vicino alle persone di riferimento. Non solo quando piove o fa troppo freddo.

I cani sotto la pioggia possono ammalarsi?

La pioggia non fa ammalare, sempre una buona abitudine asciugare bene il cane quando è troppo bagnato bene il cane quando è troppo bagnato



La pioggia, di per sé, non fa ammalare i cani. Non è l'acqua a causare malattie, ma le condizioni che possono derivarne. Un cane sano, esposto per un breve periodo alla pioggia, non si ammala automaticamente. I problemi possono nascere quando il cane resta bagnato a lungo, soprattutto se fa freddo o se non ha la possibilità di asciugarsi. L'umidità prolungata può infatti abbassare le difese immunitarie e favorire raffreddamenti, dolori muscolari o peggiorare patologie già presenti, come l'artrite negli animali anziani.

Ci sono poi rischi legati alla pelle e alle orecchie. Un pelo costantemente umido può favorire la proliferazione di batteri e funghi, soprattutto nelle pieghe cutanee o nei cani con pelo lungo e fitto. Le orecchie pendenti poi, se restano bagnate, possono andare incontro a otiti e proliferazioni fungine.

Infine, in caso di forti piogge, aumentano anche i pericoli ambientali: pozzanghere contaminate, fango, sostanze chimiche trascinate dall’acqua e, in alcune zone, anche parassiti presenti nell'acqua stagnante. Per questo, dopo una passeggiata sotto la pioggia, è sempre una buona abitudine asciugare bene il cane e controllare zampe, orecchie e mantello. Se ad alcuni cani piace stare sotto la pioggia, quindi, non c'è nulla di strano. L'importante è fargli affrontare l'esperienza senza forzarli e sempre in sicurezza.