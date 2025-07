I cani inseguono il grosso “gatto”, ma poi scappano quando scoprono di che animale si tratta: il video virale dall’India

Screenshot da video dell’inseguimento



Un video girato da una telecamera di sorveglianza sta facendo il giro dei social in India. Nelle immagini, un gruppo molto numeroso di cani – apparentemente parecchio coraggiosi e audaci – insegue per le strade un grosso "gatto". Si tratta in realtà di un leopardo, che dopo aver attraversato una strada entra poi in un edificio. I cani lo inseguono in maniera convinta, ma il loro "coraggio" svanisce immediatamente una volta attraversata la porta. Dopo qualche istante, infatti, i cani tornano indietro e fuggono via in tutte le direzioni.

Il contrasto "comico" fra l'inseguimento iniziale e la repentina ritirata ha inevitabilmente suscitato grande ilarità sui social, accompagnata da una pioggia di commenti divertiti, ma anche sollevati perché "nessuno" si è fatto male. In India, in realtà, incontri e scene come questa sono tutt'altro che rare e purtroppo non sempre finiscono tra le "risate". I leopardi si stanno infatti adattando in modo sorprendente all'ambiente urbano e sono ormai una presenza stabile anche in alcune grandi città.

In India i leopardi sono ormai una presenza stabile anche nei dintorni delle grandi città



Secondo stime recenti, per esempio, nei dintorni di Bangalore vivono tra gli 80 e gli 85 individui, mentre le periferie e le aree verdi di Mumbai ne ospitano circa 54. A livello nazionale, i censimenti ministeriali stimano una crescita della popolazione da circa 12.852 individui nel 2018 a 13.874 nel 2022, con un aumento dell'8 % in appena quattro anni. Anche nei centri urbani dello stato del Madhya Pradesh – come a Indore e Jabalpur – si contano circa una ventina di leopardi ormai presenti in pianta stabile.

In città, i felidi integrano spesso nella loro dieta gli animali d'allevamento e i cani domestici incustoditi o quelli liberi e proprio questa flessibilità fa sì che si trovino sempre più spesso e bene anche in ambiente urbano. La convivenza tra cani (da sempre molto numerosi in città) e leopardi e quindi molto difficile e conflittuale. Esistono numerosi video che mostrano predazioni in diretta, con un leopardo che sorprende un cane – spesso addormentato o legato – e lo trascina via, senza che il cane abbia scampo.

In ambiente urbano i leopardi predano spesso proprio i cani e altri animali domestici



I leopardi urbani rappresentano uno degli esempi più evidenti di come la fauna selvatica possa riuscire a sopravvivere (e spesso a prosperare) anche in ambienti fortemente antropizzati. Tuttavia, la convivenza con i grandi predatori non è mai priva di tensioni: il rischio per le persone e gli animali domestici, soprattutto cani, è molto concreto e reale. Le autorità locali in alcune regioni hanno anche iniziato a promuovere programmi di sterilizzazione e di gestione sia dei leopardi che dei cani randagi, per prevenire incidenti e attacchi.

Il video virale che mostra i cani correre verso il grosso "gatto" per poi dileguarsi è perciò emblematico della difficile convivenza tra cani liberi e leopardi in città. In India, dove i grandi felidi si sono ormai adattati perfettamente a vivere anche ai margini delle metropoli, video e i social media finiscono spesso per documentare questa complessa e conflittuale convivenza. Numeri, studi e filmati mostrano ormai una realtà complicata, spesso problematica per domestici e attività umane, in cui la "natura selvaggia" è ormai entrata pienamente anche in città.