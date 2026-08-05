Ecco Luffy: due nuove specie di coleottero il cui nome rende omaggio al protagonista di One Piece

Scoperte in Cina e Laos due nuove specie di coleotteri chiamate Luffy. Il nome ispirato al protagonista di One Piece per l'aspetto estetico e le funzionalità come le mandibole e le antenne allungate. La ricerca amplia le conoscenze sugli stafilinidi.

Mandibole, antenne e apparati boccali insolitamente lunghi e sottili. Sono queste le caratteristiche di una nuova specie di coleotteri che hanno ispirato i ricercatori a chiamarla "Luffy" in omaggio alla capacità del protagonista del manga "One Piece" (Rufy in italiano) che riesce ad allungare il proprio corpo, rendendolo simile alla gomma. Il coleottero poi ha evidenti bande di peli bianchi sulle elitre e su gran parte del corpo, un'altra caratteristica che ha ricordato ai ricercatori la forma bianca e avvolta dal fumo di Luffy durante la sua trasformazione in Nika.

Ad essere precisi, sono ben due le nuove specie di "scarabei" che sono state identificate: Luffy schillhammeri e Luffy nika. La prima è stata scoperta nelle foreste di latifoglie nella provincia dello Yunnan, in Cina. La seconda parte del nome scientifico è un omaggio al dottor Harald Schillhammer del Museo di Storia Naturale di Vienna per il suo ampio e straordinario contributo alla ricerca sui coleotteri stafilinidi. La seconda specie è stata trovata a Louang Namtha, nel Laos settentrionale. Il nome "nika" si riferisce sempre al manga, esattamente al punto della narrazione nel fumetto in cui avviene il risveglio del Frutto del Diavolo di Rufy, noto anche come "Gear 5". Questo potere dona a Rufy una particolare capacità, trasformando il suo corpo e l'ambiente in gomma e ciò ha ricordato ai ricercatori le caratteristiche dell'animale.

Luffy schillhammeri e Luffy nika (Fonte: ricerca scientifica)



Al di là della curiosità che provoca l'associazione al fumetto da record, la scoperta dal punto di vista scientifico è particolarmente rilevante. I ricercatori hanno infatti messo in atto una completa revisione di tutti i generi conosciuti del gruppo Ocypus, ovvero l'intero raggruppamento tassonomico dei coleotteri stafilinidi che comprende grandi insetti predatori e la loro analisi ha inoltre esaminato diversi gruppi la cui posizione nell'albero genealogico dei coleotteri è rimasta incerta o controversa. Studiando numerosi esemplari e confrontando attentamente piccole differenze anatomiche, i ricercatori hanno rivalutato le relazioni tra questi gruppi e sono arrivati appunto anche a scoprire le due nuove specie.

"Questo genere presenta una combinazione unica di caratteri intermedi tra il lignaggio di Eucibdelus e gli altri membri del gruppo Ocypus", scrivono gli esperti nel paper commentando la nuova scoperta e sperando che la storia di Luffy contribuisca ad avvicinare la scienza al pubblico, così da avvicinare le persone a una maggiore attenzione e rispetto nei confronti delle altre specie e nella tutela della biodiversità.