Sembra un pupazzo dei Muppet, ma è una nuova specie di pesce ago “peloso” che vive nella Grande Barriera Corallina

La nuova specie "pelosa" di pesce pipa ispirata ai Muppet, Solenostomus snuffleupagus. Foto di David Harasti



Se si fa snorkeling tra i coralli della Grande Barriera Corallina, tra Australia e Papua Nuova Guinea, è possibile osservare un piccolo pesce che sembra uscito direttamente dal mondo dei Muppet. Ha un colore arancione acceso, un lungo muso tubolare e una curiosa "peluria" che lo fa assomigliare a un pupazzo. Per anni biologi, subacquei e fotografi naturalisti lo hanno osservato senza capire che si trattava di una specie completamente nuova.

Oggi questo animale ha finalmente un nome scientifico tutto suo: Solenostomus snuffleupagus. E il paragone con i Muppet non è solo un'allusione mediatica. Il nome scelto dai ricercatori per questa specie, come spiegano nello studio pubblicato sul Journal of Fish Biology, si ispira proprio Mr. Snuffleupagus, il celebre personaggio "peloso" simile a un mammut di Sesame Street.

@scientificamerican Meet Solenostomus snuffleupagus—otherwise called the Hairy Ghost Pipefish—named after everyone's favourite big, fuzzy Sesame Street character, Mr. Snuffleupagus. With flowing filaments, a long snout, and a shaggy silhouette, the resemblance is uncanny. Nature really said: Can you tell me how to get, how to get to the Coral Sea? Read more about the snuffy fish at the link in our bio! Footage courtesy of Sesame Workshop Photography by David Harasti Music by TripleScoop Short, G., & Harasti, D. (2026). Solenostomus snuffleupagus sp. nov., a hairy ghost pipefish (Teleostei: Solenostomidae) from the Southwest Pacific, with an integrative comparison to S. paegnius. Journal of Fish Biology, 1–16. https://doi.org/10.1111/jfb.70497 #animals #marinelife #discovery ♬ original sound – Scientific American

Questo pesce appartiene al gruppo dei pesci ago o pipa, parenti stretti di cavallucci marini. Alcune specie vengono chiamate anche "pesci pipa fantasma" in inglese per cia della loro incredibile capacità di mimetizzarsi. Riescono infatti a confondersi quasi perfettamente con alghe, coralli e spugne marine grazie ai colori del corpo e a sottili filamenti cutanei simili a peluria che ricordano piccole fronde vegetali.

Ed è proprio questa abilità che ha tratto in inganno gli scienziati per così tanto tempo. La nuova specie veniva infatti spesso confusa con un'altra già nota, Solenostomus paegnius, molto simile nell’aspetto. Per anni video e fotografie di questi animali sono comparsi sui social network e su piattaforme di citizen science come iNaturalist, senza che nessuno sospettasse di trovarsi davanti a qualcosa di nuovo. A notare le differenze sono stati il biologo marino David Harasti e il ricercatore Graham Short.

Femmina (in alto) e maschio a confronto. Immagine da Short & Harasti, 2026



Studiando fotografie e campioni conservati nei musei, i due hanno osservato caratteristiche ricorrenti che distinguevano questi pesci della specie con cui venivano confusi. La scoperta è stata confermata anche dall'analisi del DNA. I ricercatori hanno confrontato il materiale genetico di due individui raccolti nel Mar dei Coralli con quello della specie simile già conosciuta, trovando una differenza genetica del 22%, abbastanza ampia da confermare che si trattava di una specie distinta.

Gli studiosi hanno poi utilizzato scansioni micro-CT ad alta risoluzione, una tecnica simile a una TAC molto dettagliata, per ricostruire in 3D lo scheletro del pesce. Le analisi hanno mostrato che la nuova specie possiede più vertebre rispetto ai suoi parenti: 36 invece di 32-34. Sono emerse anche particolari strutture ossee a forma di stella nascoste nella pelle. Infine, confrontando proporzioni del corpo e forma delle pinne, i ricercatori hanno scoperto che questo pesce ha un corpo più tozzo e compatto rispetto alle altre specie affini.