Cosa succede se il gatto mangia le lucertole?

Se il tuo gatto ama inseguire e mangiare le lucertole allora dovresti iniziare a chiederti qual è l'impatto di queste prede sulla sua salute. Per la maggior parte degli individui sani non ci sono complicazioni, ma in alcune circostanze è bene prestare attenzione.

Se durante la bella stagione vedi un gatto inseguire una lucertola mentre è impegnato nelle sue solite passeggiate non allarmarti: è assolutamente normale. Le lucertole non sono velenose né tossiche per i gatti e nella maggior parte dei casi non sono dannose se ingerite. Ci sono, tuttavia, alcune cose da tenere a mente nel caso in cui ci siano effetti collaterali del trattamento da gestire in anticipo.

Questi piccoli rettili attivano l'istinto predatorio dei gatti: i nostri felini sono programmati per andare all'inseguimento quando notano movimenti veloci e a scatti e la lucertola rientra tra le loro prede preferite. Per il gatto non è solo un gioco, ma è un comportamento innato, un'eredità dei suoi antenati selvatici che sviluppavano le loro abilità predatorie.

Un gatto che va regolarmente all’aperto sicuramente si imbatterà in una lucertola durante la bella stagione



Perché i gatti "cacciano" le lucertole

Il gatto anche se nutrito regolarmente conserva l’istinto di cacciare



Il gatto non sta facendo nulla di "strano" quando parte all'inseguimento di una lucertola. È il risultato di un istinto è stato ereditato dagli antenati selvatici che erano predatori e si muovevano silenziosamente in agguato alla ricerca di cibo.

Molti gatti, anche ben nutriti, tendo a inseguire piccoli animali: questo li aiuta a mantenere inalterate le loro capacità cognitive, oltre che a tenerli attivi fisicamente. Inoltre, le lucertole non sono prede difficili da catturare, e poiché fa sentire il gatto di successo, potrebbe anche sentirsi di giocare con essa e offrirla come trofeo al suo umano preferito.

In alcuni casi, al gatto potrebbe non bastare il gioco della caccia e potrebbe decidere di mangiare la lucertola.

Cosa succede al gatto se mangia una lucertola?

Le lucertole non sono dannose per i gatti sani, ma possono ospitare parassiti interni, inclusi vermi intestinali, e questi ovviamente possono passare ai gatti quando se ne nutrono. A questo punto può iniziare l'infestazione.

I sintomi possono richiedere tempo per produrre segni e sintomi evidenti, come diarrea a lungo termine, perdita di peso, fluttuazioni dell'appetito, persino apatia e opacità del mantello nei casi gravi.

Inoltre, alcune parti della lucertola potrebbero portare a una lieve ostruzione intestinale o irritazione del rivestimento intestinale del gatto. Se l'animale inizia a comportarsi in modo strano dopo aver consumato una lucertola è meglio farlo controllare dal veterinario.

Non ci sono però problemi per la maggior parte dei gatti, i quali possono contare su un sistema digestivo adeguato alle sue prede. Se il micio ha una buona igiene, fa visite di routine dal veterinario non ci saranno complicazioni.