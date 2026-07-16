Come cambia il mercato dell’alimentazione per cani e gatti, tra nuove mode e sempre più dubbi per chi vive con un animale

Il mercato dell’alimentazione per cani e gatti continua a crescere, ma tra nuove mode e migliaia di prodotti scegliere il cibo giusto per i nostri animali è sempre più difficile.

Il mercato dell'alimentazione per cani e gatti è in costante crescita, così come i dubbi e le difficoltà nelle scelte



Il mercato dell'alimentazione per cani e gatti continua a crescere in tutto il mondo, ma insieme all'offerta aumentano anche le difficoltà nel capire come muoversi e quali prodotti siano davvero i più adatti ai propri animali. Tra nuove mode alimentari, slogan di marketing e centinaia di marchi e prodotti sugli scaffali, orientarsi non è più così semplice. È quanto emerge da un monitoraggio condotto dallo Schesir Respect My Nature Index su un ampio panel di testate internazionali e indagini di mercato, coinvolgendo anche esperti del settore, per capire quali siano i trend più innovativi nell'alimentazione degli animali domestici e quanto sia importante rispettarne la natura.

Secondo le stime di Fortune Business Insights, il mercato globale del pet food passerà da circa 135 miliardi di dollari nel 2026 a quasi 200 miliardi entro il 2034. Anche l'Europa e l'Italia seguono questo trend: nel nostro Paese il settore ha infatti superato i 4 miliardi di euro nel 2025, con il cibo per gatti che da solo rappresentano oltre la metà del valore complessivo del mercato.

La crescita è legata soprattutto all'aumento del numero di animali da compagnia e alla maggiore attenzione delle persone verso la salute e il benessere dei propri amici a quattro zampe. Allo stesso tempo, però, l'abbondanza di prodotti crea sempre più incertezza e confusione.

Per molte persone che vivono con un cane o un gatto, l'alimentazione è l'aspetto più complicato da gestire



Un sondaggio internazionale di GlobalPETS mostra infatti che il 57% di chi vive con gatti trova difficile scegliere il cibo migliore proprio a causa dell'enorme varietà disponibile. Uno studio pubblicato nel 2019 sul Canadian Veterinary Journal evidenzia una situazione simile anche per i cani: quasi la metà delle persone considera le scelte legate all'alimentazione l'aspetto più complicato della gestione quotidiana dei propri animali.

Negli ultimi anni il settore è stato inoltre influenzato anche da nuove tendenze che promettono di migliorare la salute e allungare la vita degli animali. Tra queste ci sono il longevity feeding, che punta ad aumentare gli anni vissuti in buona salute, e le cosiddette diete ancestrali, basate su una maggiore presenza di proteine animali e su ingredienti poco processati. Altre correnti di pensiero si concentrano invece sul microbioma intestinale, cioè l'insieme dei microrganismi che vivono nell'intestino e che possono influenzare digestione, sistema immunitario e, secondo alcune ricerche, anche il comportamento e il suo stato emotivo.

Tra le "mode" emergenti degli ultimi anni ci sono anche le diete vegane e vegetariane, favorite da una crescente sensibilità verso gli animali sfruttati dall'industria della carne e dall'aumento delle diete a esclusivamente basate su prodotti vegetali per noi umani. Tuttavia, bisogna stare molto attenti quando si parla di alimentazione di cani e gatti. Come ci ha spiegato Maria Mayer, veterinaria esperta in alimentazione del cane e del gatto, non è eticamente corretto imporre a dei carnivori queste diete, che possono anche causare danni seri alla salute.

Rivolgersi a un veterinario esperto in nutrizione sta diventando sempre più importante



Sempre più aziende parlano inoltre anche di alimentazione personalizzata, con prodotti formulati in base all'età, alla taglia, allo stile di vita o ad altre caratteristiche individuali dell'animale. Cresce anche l'attenzione verso etichette più trasparenti, ingredienti facilmente riconoscibili e filiere produttive tracciabili e sostenibili, insieme all'utilizzo di materie prime ottenute dal recupero di parti commestibili di carne e pesce non destinate all'alimentazione umana, per ridurre gli sprechi.

Secondo Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir, la sfida principale è proprio distinguere le reali esigenze nutrizionali di cani e gatti dalle mode del momento. "Di fronte a una scelta così vasta e a tanta disinformazione, il nostro compito è guidare l'innovazione verso il benessere reale degli animali e il rispetto della loro identità biologica", afferma.

Proprio per questo, oggi più che mai, serve tanta consapevolezza sul fatto che cani e gatti hanno esigenze nutrizionali molte diverse da quelle umane e che nessuna tendenza o moda può sostituire una dieta completa, equilibrata e personalizzata. Quando perciò si sceglie un prodotto o un tipo di alimento, è importante valutare la qualità nutrizionale e, in caso di dubbi o necessità particolari, confrontarsi con un medico veterinario esperto in nutrizione, evitando di basarsi esclusivamente sulle promesse pubblicitarie o sulle mode diffuse sui social.