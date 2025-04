Cavalla partorisce dopo essere stata travolta dalla piena del Po: la puledra si chiama come la volontaria che l’ha salvata

Nel Pavese è nata Sofi, una puledra considerata un miracolo: sua madre Bonnie mentre era incinta è sopravvissuta alla piena del Po che l'ha trascinata per 4 chilometri. Questa nascita porta nuova speranza ai proprietari dell'azienda agricola anche per i molti cavalli ancora dispersi.

La nascita di una piccola puledra nel Pavese è un vero miracolo: la mamma Bonnie è stata trascinata per 4 chilometri dalla piena del Po, eppure non ha perso la cucciola ma anzi è riuscita a metterla al mondo senza difficoltà.

Quello avvenuto la notte tra lunedì 28 aprile e martedì 29 è un segno di speranza per Dante e Tecla Bertarini, padre e figlia proprietari dell'azienda agricola dove vivevano i cavalli travolti dall'esondazione del Sesia e del Po nel Pavese.

"Non ce lo aspettavamo dopo tutto quello che ha passato Bonnie, per noi è un segnale positivo ed è anche una grande emozione", spiega Tecla a Fanpage.it dando la notizia della nascita.

La nascita della puledra Sofi: "Ha il nome della volontaria che l'ha salvata"

Sofi e sua madre Bonnie si sono riuniti al gruppo superstite



Il 18 aprile a causa del maltempo che ha fatto alzare le acque del Sesia e del Po, il gruppo di cavalli di Tecla e Dante si è disperso al confine di Lomellina, in provincia di Pavia. Tra loro c'era anche la cavalla Bonnie, di 4 anni, in avanzato stato di gravidanza.

Per ritrovare gli animali si sono mobilitati volontari provenienti da tutta Italia, l'Unità di emergenza della Lav, tra le maggiori associazioni di tutela animale, e i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo uno alla volta i cavalli superstiti della piena che sono riusciti a trovare.

Per Bonnie, e soprattutto per il piccolo che portava in grembo però sembrava non ci fosse speranza, come racconta Dante: "È stata trascinata per 4 chilometri dalla piena, ma nonostante questo è riuscita a partorire senza difficoltà".

La nascita della piccola non è stata difficile nonostante la disavventura della madre



A ritrovare Bonnie è stata una volontaria di nome Sofia, e per questo i proprietari dell'azienda agricola hanno deciso di chiamare la nuova nata del gruppo come lei: Sofi. Adesso la piccola e la sua mamma stanno bene e si sono riunite al gruppo dei superstiti, ma il bilancio delle vittime resta alto.

Come stanno gli altri cavalli travolti dalla piena del Po

Il gruppo originario dei cavalli travolti improvvisamente dalla piena era composto da 97 cavalli dall'azienda agricola di Esino Lario, in provincia di Lecco, si trovavano nella Lomellina per svernare. Come sempre sarebbero tornati verso maggio, ma il maltempo ha cambiato tutto.

"Sono cavalli nati con noi – spiega Dante – Là fuori c'è ancora Trilli, aveva 21 anni, ed era nata con noi, non l'abbiamo ancora trovata", ammette Dante sconsolato. Al momento i cavalli del gruppo originario che sono stati ritrovati sono 46. A pesare è il bilancio dei morti: sono 18 i corpi restituiti dall'acqua.

Mentre i dispersi sono 33, per loro Dante e Tecla lanciano un appello accorato: "Ci preme fare sapere che abbiamo ancora bisogno di aiuto per cercare i cavalli sulle rive. Servono persone disposte a darci una mano".