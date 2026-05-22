Castoro europeo salvato a Novara: bloccato in un canale, è stato liberato dalla Polizia Provinciale

In provincia di Novara un castoro europeo è stato salvato dalla Polizia Provincaile dopo essere rimasto bloccato in un canale. La specie è tornata in Italia recentemente, probabilmente anche grazie a liberazioni illegali da parte di privati.

Il castoro recuperato in Provincia di Novara. Foto di Provincia di Novara



Un castoro europeo è stato recuperato e salvato dalla Polizia Provinciale di Novara dopo essere rimasto bloccato in un canale. L'intervento è avvenuto nella giornata di mercoledì e ha richiesto particolare attenzione, sia per la difficoltà dell'operazione che per la particolarità dell'animale coinvolto, tornato in Italia un po' a sorpresa solamente da qualche anno.

A occuparsi del recupero sono stati il commissario Maurizio Trevisan, il vice commissario Alberto Fenoglio e l'agente Giuseppe Di Costa, sotto il coordinamento del comandante Livio Lazzarini. Per gestire il salvataggio è stato inoltre coinvolto un team di esperti, consultati anche in virtù della rarità della specie, non proprio comune e facile da incontrare.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia di Novara, il castoro è stato recuperato con successo e senza conseguenze e l'episodio ha riportato nuovamente l'attenzione sul ritorno di un animale iconico che, tuttavia, fino a pochi anni fa era considerato estinto da molto tempo nel nostro Paese.

Perché il castoro europeo era scomparso dall'Italia e come mai è tornato

Il castoro europeo (Castor fiber), infatti, era scomparso dall'Italia da secoli a causa soprattutto della caccia e della distruzione delle zone umidi. Questo grande roditore semiacquatico, un tempo diffuso lungo molti dei corsi d'acqua d'Europa, veniva cacciato per la pelliccia, per la carne e perfino per alcune secrezioni anali aromatiche utilizzate in passato nella medicina tradizionale e nell'industria dei profumi: il castoreo.

Negli ultimi anni, però, la specie ha ricominciato a comparire in diverse regioni. Alcuni individui sono arrivati da soli dai paesi confinanti, soprattutto dall'Austria e dalla Slovenia, seguendo fiumi e corridoi ecologici. È quanto accaduto, per esempio, in Friuli-Venezia Giulia e nell'area nord-orientale.

In altre zone, invece, la presenza dei castori ha sorpreso un po' tutti, inclusi gli stessi ricercatori. Piccole popolazioni sono state infatti segnalate in Toscana, Umbria, Marche, tra Molise e Campania e in altre aree del Centro Italia. Difficilmente questi castori sono arrivanti naturalmente partendo dalla zone di confine alpine, per questo gli esperti ritengono possano derivare da liberazioni illegali effettuate da privati, una pratica vietata dalla legge e potenzialmente dannosa per gli ecosistemi, ma già documentata in altri paesi europei.

Il ritorno del castoro europeo in Italia è un evento importante

Il castoro europeo (Castor fiber) è tornato in Italia recentemente, probabilmente anche grazie a liberazioni illegali da parte di privati



Nonostante le incertezze sull'origine di alcune popolazioni, il ritorno del castoro rappresenta comunque un evento importante dal punto di vista ecologico. Questo animale viene spesso definito un "ingegnere degli ecosistemi" perché modifica l'ambiente costruendo dighe lungo i corsi d'acqua. Le sue attività possono creare nuove zone umide, rallentare il flusso dell'acqua e offrire rifugio a molte altre specie animali e vegetali, favorendo così il recupero della biodiversità.

Il recupero dell'animale, oltre al lieto fine, racconta quindi anche qualcosa di molto più ampio: ovvero il lento ritorno di una specie un tempo scomparsa dall'Italia e della necessità di gestire questo fenomeno con attenzione, competenze e monitoraggi costanti. Da quando il castoro europeo è ricomparso un po' a sorpresa, sono infatti aumentate le preoccupazione da parte di enti locali e agricoltori per il timore di eventuali allagamenti.

Ma come aveva spiegato a Fanapge.it Andrea Viviano, ricercatore del CNR-IRET e membro del gruppo di ricerca Rivers with Beavers, per il momento non c'è alcun riscontro di impatti negativi, perlomeno in Italia. Secondo il ricercatore che da anni sta studiando il ritorno del castoro in Italia, gli effetti osservati finora sono tutti positivi.