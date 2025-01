Il castoro avvistato in Lombardia dopo 500 anni è morto a causa di un’infezione: perché era scomparso da così tanto

Il primo castoro avvistato in Lombardia in 500 anni è morto il 23 dicembre scorso a seguito di una grave infezione. Nonostante il triste epilogo il suo ritrovamento resta un segnale positivo per la biodiversità del territorio.

È finita nel modo più triste la storia del primo castoro avvistato in Lombardia in 500 anni: l'animale è morto a causa di una grave infezione. Il castoro era stato trovato lo scorso 19 dicembre a seguito della segnalazione di un cittadino ed è stato poi portato dai guardiaparco del Parco del Ticino al centro di recupero della fauna La Fagiana, gestito dalla Lipu. Qui però i veterinari hanno scoperto che le ferite sul corpo dell'animale erano riconducibili a una severa infezione che il 23 dicembre ha portato alla sua morte.

Nonostante l'epilogo, il suo ritrovamento resta comunque un segnale positivo per la specie e per la biodiversità della regione. Lo spiega Stefania Pulici, responsabile del centro di recupero della fauna della Lipu: «La varietà delle specie è un patrimonio. Il ritorno di specie preziose come il castoro, o anche come il lupo, insieme alla presenza dei caprioli e molti altri indica che viviamo in un'area in cui gli animali riescono a ritagliarsi degli spazi idonei alla loro sopravvivenza, nonostante gli esseri umani».

Il caso del castoro trovato in Lombardia

La presenza del castoro era stata segnalata al Parco Lombardo della Valle del Ticino il 19 dicembre da un cittadino di Castelletto di Cuggiono, in provincia di Milano. I guardiaparco lo hanno quindi prelevato e portato al centro di recupero della fauna La Fagiana, un vero "ospedale" per gli animali selvatici. Qui, veterinari ed esperti hanno subito constato il precario stato di salute dell'animale, come ci spiega la responsabile del centro: «Presentava lesioni che all'inizio sembravano traumatiche, soprattutto a livello oculare. Ci siamo quindi attivati subito con analisi molto specifiche. La tac ha poi rivelato che aveva un'infezione diffusa in tutto il corpo, anche a livello polmonare».

Cinque giorni dopo il castoro è morto. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'animale per accertare sia la causa esatta della morte che la provenienza. «Gli esiti degli esami devono ancora arrivare, così come l'analisi genetica sulla provenienza del castoro».

In ogni caso il ritrovamento del castoro indica che la specie sta ampliando il proprio areale: «La presenza sul territorio di aree protette come il Parco del Ticino sono fondamentali per il ritorno di specie così preziose».

Perché il castoro era scomparso

Il castoro è un mammifero semiacquatico noto per essere un vero ingegnere ambientale grazie alla sua straordinaria capacità di costruire dighe e tane lungo i corsi d’acqua, utilizzando legno e fango. Queste strutture fungono sia da protezione nei confronti dei predatori che per creare nascondigli sicuri.

In Italia, il castoro europeo era scomparso quasi 500 anni fa a causa della caccia per la pelliccia e la carne. Tuttavia, negli ultimi decenni, il castoro è tornato a popolare alcune zone del nostro Paese, ma non era mai stato avvistato in Lombardia.

Nel 2018, un piccolo gruppo di castori è stato avvistato nel Friuli-Venezia Giulia, lungo il fiume Tagliamento, probabilmente proveniente dall’Austria o dalla Slovenia.