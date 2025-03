Il castoro più solo della Svizzera potrebbe finalmente incontrare una compagna

L'esemplare era l'unico avvistato nell'Alta Engadina, la più alta valle di montagna abitata in Europa. Dopo otto anni il castoro potrebbe ora incontrare una femmina che è stata avvistata nella stessa area: una speranza per la continuazione di una specie che da poche decine di anni è ricomparsa sia in Italia che nella vicina Svizzera.

Finalmente il castoro più solo della Svizzera ha trovato una compagna. Dopo otto anni di solitudine nell'Alta Engadina, la più alta valle di montagna abitata in Europa, il castoro potrebbe finalmente trovare una compagna.

A comunicare che nella zona ora si trova anche un esemplare di sesso femminile è stato l'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni, l'ente che si occupa del monitoraggio della fauna selvatica nella regione.

Le speranza per la specie ora che il castoro non è più solo

Ora che finalmente l'unico castoro dell'Alta Engadina potrebbe aver trovato una compagna ci sono nuove speranze per la specie di ripopolare l'area. Questo però sarà possibile solo se i due si incontreranno per formare una coppia, e soprattutto se saranno in grado di concepire.

Il castoro europeo (Castor fiber) era scomparso da buona parte dell'Europa per quasi 500 anni, e in Svizzera dall'inizio del Diciannovesimo secolo. La causa è da ricercarsi nella caccia intensiva: questo animale era ricercati per la pelliccia e per la carne.

Da poche decine di anni però è ricomparso sia in Italia che nella vicina Svizzera dove ormai conta quasi 5 mila esemplari. Nel nostro paese nel gennaio del 2024 c'è stato un avvistamento simile a quello del castoro solitario dell'Alta Engadina in una zona in cui non ne era mai stato avvistato uno. Era successo a Verbania dove, appunto, era stato identificato un castoro europeo, tornato così pure sulle Alpi Occidentali, nella Riserva naturale del Fondo Toce.