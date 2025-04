Maltempo in Piemonte, i Vigili del Fuoco salvano decine di cavalli: animali portati via uno alla volta

Il 18 aprile, a Frassineto Po, i Vigili del Fuoco hanno salvato oltre 90 cavalli intrappolati dalla piena del Po. Gli animali non sarebbero stati messi in salvo in tempo e alcuni sono morti.

Immagine a scopo illustrativo



Il 18 aprile, a Frassineto Po, in provincia di Alessandria, i Vigili del Fuoco hanno salvato decine di cavalli e muli rimasti intrappolati dall’acqua a causa della piena dei fiumi Po e Sesia.

Gli animali si trovavano in una zona a rischio e non sono stati spostati in tempo, nonostante l'allerta meteo diramata il giorno prima a causa del maltempo che sta colpendo il Piemonte. Il salvataggio è avvenuto in condizioni molto difficili: i cavalli e i muli sono stati portati in salvo uno alla volta, e non tutti sono sopravvissuti.

Le operazioni di salvataggio per salvare i cavalli nel Casalese

L’intervento del 18 aprile è stato tra i più impegnativi degli ultimi giorni per i Vigili del Fuoco di Alessandria. Le squadre hanno lavorato insieme ai colleghi di Pisa, già presenti sul territorio per l'ondata di maltempo, e a un elicottero proveniente da Torino. L'area colpita si trova nel comune di Frassineto Po, dove erano presenti oltre novanta cavalli, e anche alcuni muli.

Gli animali vivevano allo stato semi-brado, liberi di pascolare in una zona solitamente sicura. Tuttavia, con l'arrivo dell'ondata di piena, si sono ritrovati bloccati su un'isolotto di terra che in breve tempo è stato circondato dall'acqua. Molti hanno cercato di allontanarsi dirigendosi verso un punto dove il livello sembrava più basso, ma il fango ha trasformato la fuga in una trappola.

Le squadre di soccorso hanno quindi dovuto intervenire portandoli in salvo uno per volta, un lavoro lento e molto faticoso. Alle operazioni hanno partecipato anche numerosi volontari della protezione civile.

Cosa fare per salvare gli animali in caso di maltempo

Quando ci si trova di fronte a eventi climatici estremi come quelli che stanno colpendo il Centro e il Nord nelle ultime settimane, è fondamentale sapere come agire per proteggere anche gli animali di grossa taglia, i più difficili da salvare in caso di emergenza anche per gli operatori più esperti.

In caso di allerta meteo, la prima cosa da fare è spostarli in zone sicure, sopraelevate lontano da corsi d'acqua, scarpate o altri luoghi soggetti a frane e allagamenti. Se non è possibile trasferirli, è importante almeno garantire loro la possibilità di muoversi liberamente.

Per questo, una delle misure principali è lasciare aperti cancelli e recinzioni, in modo che animali di grossa taglia, come cavalli, bovini, muli, e maiali, possano cercare autonomamente in cerca di una via di fuga che le persone non riescono a garantire loro. Gli animali, infatti, spesso percepiscono il pericolo e possono mettersi in salvo se non sono costretti in spazi chiusi, in caso contrario sono destinati a morire annegati in caso di piene e allagamenti.