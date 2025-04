I Vigili del Fuoco salvano un minuscolo cucciolo di muflone a Pordenone

Il 2 aprile i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago, provincia di Pordenone, hanno salvato un minuscolo cucciolo di muflone caduto in un dirupo. L'animale è stato affidato a esperti e a breve sarà reintrodotto in natura.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago, in provincia di Pordenone, ha salvato da morte certa un minuscolo cucciolo di muflone. Il salvataggio rocambolesco è avvenuto la mattina del 2 aprile e ha tenuto con il fiato sospeso sia i cittadini che hanno lanciato l'allarme che gli stessi operatori impegnati nel soccorso.

Come è avvenuto il salvataggio del minuscolo cucciolo di muflone

Un piccolo muflone è precipitato in un dirupo all'altezza della forra del Bus del Colvera, a Maniago. Qui il piccolo si è trovato in una situazione di grave pericolo col rischio di cadere e morire. La squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, insieme al personale del Centro di ricerca e coordinamento recupero fauna selvatica dell'Università di Udine e al Corpo forestale regionale, è intervenuta tempestivamente per soccorrere l’animale. Gli operatori hanno quindi raggiunto il cucciolo camminando lungo il bordo del dirupo e lo hanno recuperato e trasportato fino alla strada, dove è stato affidato alle cure del personale specializzato. Dopo i necessari controlli e le eventuali cure, il piccolo muflone verrà reintrodotto in una zona idonea al suo habitat.

Il muflone infatti è un animale selvatico, e anche se il cucciolo recuperato dai Vigili del Fuoco era estremamente piccolo, solitamente questi ungulati si caratterizzano per avere una corporatura robusta e corna ricurve. Anche se i mufloni sono noti per la loro agilità e la capacità di adattarsi anche ai terreni impervi, il cucciolo non aveva ancora sviluppato le competenze necessarie per affrontare un simile pericolo da solo.

Gli altri salvataggi di fauna selvatica

I Vigili del Fuoco sono spesso impegnati in operazioni di soccorso volte a salvare la fauna selvatica in difficoltà. Episodio simile è successo in provincia di Perugia, dove gli operatori hanno salvato una volpe caduta nelle acque gelide di un laghetto situato ad oltre mille metri sul livello del mare, nel comune di Fossato di Vico. Utilizzando tecniche e attrezzature di soccorso alpino-fluviale, i vigili hanno recuperato l’animale, che è stato poi affidato alle cure della Guardia Forestale.

In un altro intervento, i Vigili del Fuoco del distaccamento dell’Isola d’Elba hanno liberato un cucciolo di muflone rimasto intrappolato in una trappola nei pressi della località Sant’Andrea, nel comune di Marciana. La squadra è riuscita a liberare il piccolo animale, che pare fosse imprigionato da alcune ore.