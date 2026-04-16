Lamù va in pensione dopo 100 missioni: il cane dei Vigili del Fuoco scavò al Ponte Morandi

Dopo 8 anni e oltre 100 missioni, Lamù, femmina di Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco, va in pensione. Dal dramma del Ponte Morandi al sisma in Turchia, ha salvato vite tra le macerie. L'11 aprile, nel giorno del suo compleanno, ha concluso il servizio e rimarrà al fianco del suo conduttore.

Lamù nella sua vita ha visto e vissuto disgrazie indelebili nella memoria di molte persone. Questa femmina di Pastore australiano era affianco al suo conduttore, il vigile del fuoco Andrea Leban, quando insieme cercarono le vittime sotto i calcinacci del ponte Morandi, quel terribile 14 agosto del 2018 in cui Genova si svegliò sotto un cielo plumbeo che oltre alla pioggia portò al crollo dell'infrastruttura che collegava il centro con il ponente.

Lamù dice addio alla sua carriera nel giorno in cui ha compiuto 11 anni, il 12 aprile scorso. A farlo sapere e a voler onorare la sua professionalità sul campo sono stati gli stessi Vigili del Fuoco con un comunicato ufficiale in cui hanno precisato la sua collocazione durante gli anni di servizio, ovvero all'interno del Nucleo Cinofili del Friuli Venezia Giulia.

"Lamù, assieme al suo conduttore il CS Andrea Leban del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia – – scrivono dall'ufficio stampa – negli 8 anni di onorato servizio ha partecipato a più di 100 interventi, tra i quali vanno menzionati i soccorsi per il crollo del ponte Morandi a Genova e quelli con il Team USAR (Urban Search and Rescue) Italia per il terremoto in Turchia. Ora Lamù potrà riposarsi e continuare a giocare con il suo conduttore Andrea".

Ebbene sì: questa cagna faceva parte di quel team di suoi conspecifici provenienti da diverse regioni insieme ai loro umani di riferimento che furono in prima linea tra le macerie del Morandi. Con lei c'erano Wendy, Zoe, Night Spirit, Canada, Apple: tutti cani soccorritori che hanno lavorato in tandem con Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine per cercare i superstiti.

Quella tragedia causò 43 morti e furono impiegate sul campo 40 unità cinofile per le operazioni di soccorso, parte delle cosiddette squadre Usar, Urban Search & Rescue, che grazie al fiuto dei cani indicavano ai soccorritori dove puntare nella disperata ricerca di sopravvissuti.

Tra i suoi colleghi il più noto alle cronache è sempre stato Night Spirit, descritto spesso come "l'eroe del ponte Morandi". Era anche lui un Pastore Australiano ed è morto all'età di 14 anni. Nelle operazioni di soccorso a Genova contribuì a ritrovare e salvare ben sei persone.