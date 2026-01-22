Ritrovato Boro, il cane sopravvissuto all’incidente tra i due treni in Spagna

Il cane era fuggito dopo l'impatto tra i due treni nell'incidente avvenuto ad Adamuz, in Spagna, il 18 gennaio. Dopo due giorni di ricerche, i soccorritori lo hanno trovato e restituito ad Ana, la sua persona di riferimento che era a bordo di un vagone insieme alla sorella incinta.

Boro era scomparso dalla scorsa domenica, in quella orribile mattinata del 18 gennaio in cui è avvenuto lo scontro ferroviario tra due treni ad Adamuz, in Spagna. Il cane era a bordo di un vagone insieme alla sua persona di riferimento, Ana García Aranda, sopravvissuta all'incidente in cui hanno perso la vita 43 persone. Dell'animale, un incrocio tra un Perro de Agua Español e uno Schnauzer si erano perse le tracce, nella confusione e nella disperazione dei momenti concitati dell'intervento dei soccorritori. Ma Ana non aveva mai perso le speranze di ritrovarlo e grande è stato l'impegno di volontari, Vigili del Fuoco e forestali che hanno battuto la zona fino a ritrovarlo.

La foto di Boro era praticamente ovunque, tanto nelle mani delle persone che si sono attivate con il passaparola sui social e distribuendo volantini quanto sui media spagnoli che si sono occupati di questa storia nella storia. Il cane è stato rintracciato da un gruppo di Vigili del Fuoco che stavano setacciando l'area insieme ad alcuni volontari e, una volta recuperato, è stato consegnato tra le braccia di Ana che ha rilasciato poche parole ma molto sentite rivolte a tutti, ringraziando più volte chi si è dato da fare perché quello che aveva giustamente definito "un membro della famiglia" ritornasse a casa.

La giovane è apparsa davanti alle telecamere, ancora con in volto le ferite causate dall'incidente. Viaggiava con il cane e la sorella a bordo della carrozza numero 7 del treno che era partito da Malaga ed era diretto a Madrid. Le due donne stavano rientrando da un viaggio che avevano intrapreso pochi giorni prima per andare a trovare dei parenti. La sorella di Ana è incinta di cinque mesi e ora si trova in terapia intensiva.

La fuga di Boro era avvenuta in un secondo momento rispetto all'impatto tra i due treni. Ana infatti era riuscita a scendere dalla carrozza e lo aveva visto sui binari. Lo aveva chiamato, il cane le si era avvicinato ma poi si era allontanato e lei non aveva potuto seguirlo per non lasciare da sola la sorella gravemente ferita.

Sulle ricerche di Boro in Spagna si sono scatenate anche delle polemiche, tra chi ha ritenuto che fosse poco corretto nei confronti delle vittime "perdere tempo" per cercare un cane e chi invece ha perfettamente capito che la relazione con un animale domestico è parte integrante degli affetti di una persona e della sistemica familiare.