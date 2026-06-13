Australia: donna gravemente ferita dall’attacco di uno squalo a Coogee Beach, vicino Sydney

Una donna di 35 anni è stata gravemente ferita da uno squalo mentre nuotava a circa 30 metri dalla riva di Coogee Beach, vicino Sydney. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Si ipotizza il coinvolgimento di uno squalo bianco o leuca.

Una donna di 35 anni ha riportato gravi ferite alla parte inferiore della gamba sinistra e al braccio dopo essere stata morsa da uno squalo a Coogee Beach, in Australia.

I servizi di emergenza sono stati chiamati sulla spiaggia nella periferia orientale di Sydney poco prima delle 11 di sabato mattina. Un residente locale ha raccontato all'emittente ABC di aver sentito "un urlo davvero agghiacciante provenire dalla spiaggia". I soccorritori quando sono arrivati sul posto hanno trovato la donna in condizioni critiche, assistita dai bagnini e da alcuni medici fuori servizio che erano sulla spiaggia e che le avevano già applicato dei lacci emostatici su entrambi gli arti.

Secondo quanto riportano i media locali, l'operatore Mike Corlis del servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato che la donna stava nuotando a circa 30 metri dalla riva quando è avvenuta l'aggressione. "Le sono stati somministrati emoderivati ​​durante la sua permanenza qui – ha spiegato – ed è stata trasportata via terra all'ospedale Vincent in condizioni gravi, se non critiche".

La donna è stata portata a riva da un bagnino che ha assistito alla scena: "È successo letteralmente a pochi metri dalla spiaggia, quindi molte persone sono rimaste visibilmente scosse, comprese quelle che sono intervenute e hanno assistito all'incidente", ha concluso il soccorritore.

Ad assistere alla scena anche un giornalista dell'ABC, Patrick Stack, che si trovava in spiaggia a giocare con suo figlio in acqua: "C'erano molte persone che nuotavano quando abbiamo sentito un urlo davvero agghiacciante provenire dalla spiaggia. All'inizio ti chiedi se si tratti di bambini che scherzano o qualcosa del genere – ha commentato – Ma il rapido scattare dell'allarme squalo ha fatto capire che si trattava di qualcosa di molto più serio".

Ciò che emerge dalle varie testimonianze raccolte sui media locali è proprio questa sensazione di choc, considerando che in quella parte di Australia è in pieno la stagione invernale e non ci sono molti turisti. La spiaggia di Coogee, insieme ad altre spiagge nell'area del consiglio comunale di Randwick, è stata chiusa per 48 ore.

Sulla tipologia di animale ancora non ci sono dettagli, ciò che è certo è che in quei mari, ovvero lungo la costa del New South Wales, nuotano specie come lo squalo leuca, lo squalo toro, lo squalo bianco, lo squalo tigre e lo squalo manzo (Cestracion). Tra queste tipologie, i principali responsabili di morsi e attacchi agli esseri umani sono lo squalo toro, lo squalo bianco e lo squalo tigre. Secondo i dati scientifici dell'Australian Shark Incident Database, queste specie sono responsabili della quasi totalità degli incidenti letali registrati in Australia.

Secondo gli esperti locali di fauna marina e i testimoni sul posto, ad ora si ipotizza che possa trattarsi di uno squalo bianco o di uno squalo leuca. Il motivo di tali supposizioni si basa sulla temperatura dell'acqua in questo periodo dell'anno che è di circa 18 gradi, sulla natura delle profonde ferite riscontrate e sulle recenti rotte migratorie dei grandi predatori in quell'area. I testimoni hanno inoltre riferito di aver visto una sagoma della dimensione stimata tra i 3 e i 4 metri.

Nell'arco dell'ultimo mese sono tre le persone che hanno perso la vita a causa di un incontro con uno squalo in Australia.