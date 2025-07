Anche i bradipi emettono peti: il video che risolve un mistero scientifico molto serio

I bradipi sono stati considerati per lungo tempo tra i pochissimi animali a non emettere peti. Ma ora un video, girato in Costa Rica e diventato virale, rimette tutto in discussione: sì, anche i bradipi fanno i peti.

I bradipi sono considerati da sempre mammiferi molto peculiari per diverse ragioni, tra cui anche una del tutto insospettabile e decisamente curiosa: non emettono peti. Al di là delle facili ironie, è una questione scientifica molto seria, descritta in diversi studi e libri di settore. In un mondo in cui quasi tutti gli animali contribuiscono al grande concerto dei gas intestinali, i bradipi sembravano rappresentare un'eccezione misteriosa, in grado di assorbire il metano prodotto dal proprio intestino e respirarlo via attraverso i polmoni.

Ma ora un video, girato in Costa Rica e diventato virale, rimette tutto in discussione: sì, anche i bradipi fanno i peti. E la scoperta, per quanto buffa, è sorprendentemente seria.

Il video che sentisce una convinzione ormai radicata sui bradipi

A condividere il video è stata la zoologa e divulgatrice Lucy Cooke, insieme al veterinario esperto in fauna selvatica Andrés Sáenz Bräutigam. Protagonista della curiosa scena è un piccolo bradipo didattilo di Hoffmann (Choloepus hoffmanni) immerso in un secchio d'acqua, intento a rilasciare un'impercettibile – ma inequivocabile – nuvoletta di bolle di gas. Il video, pubblicato recentemente su Instagram, ha divertito molti utenti, ma ha anche acceso il dibattito tra appassionati di animali e scienziati.

Cooke, autrice di diversi documentari naturalistici, ha spiegato a Live Science che la teoria del "bradipo che non scoreggia" si è diffusa soprattutto grazie al libro Does it Fart? di Dani Rabaiotti e Nick Caruso, tradotto anche in italiano col titolo Fa le puzze? La guida definitiva alla flatulenza animale. Il testo raccoglie in modo ironico, ma accurato e basato su fonti accademiche, le abitudini intestinali di varie specie animali e al suo interno il bradipo era l'unico mammifero apparentemente incapace di emettere flatulenze, ma adesso sappiamo che non è così.

Una dieta a base di foglie produce quantità notevoli di gas

Secondo invece Bräutigam, che studia e cura i bradipi da oltre dieci anni al Toucan Rescue Ranch in Costa Rica, l'idea che questi animali non producano gas è sempre stata semplicemente sbagliata: "Sono tra gli animali più gassosi in assoluto", ha detto sempre a Live Science. "Alcuni studi suggeriscono che, per chilo di peso corporeo, i bradipi possono produrre più metano delle mucche". Un dato sorprendente, se si pensa che proprio i bovini sono noti per l'enorme quantità di gas serra che rilasciano nell'atmosfera.

Il metabolismo lentissimo del bradipo, basato principalmente su una dieta composta quasi esclusivamente di foglie, dipende da un'intensa attività batterica nell'intestino, simile a quella dei ruminanti e di altri erbivori. Questa fermentazione genera inevitabilmente quantità notevoli di gas, che però non può essere espulso tramite rutti o vomito: l'esofago del bradipo, infatti, è incredibilmente forte, quasi "sigillato". Il risultato? I gas, accumulandosi, devono trovare altre vie di fuga. Una di queste – come dimostra il video – è proprio il peto.

I peti dei bradipi sono "silenziosi, ma letali"

Al di là della curiosità e delle facili ironie, ora abbiamo finalmente risolto un vero mistero scientifico: anche i bradipi emettono peti



Ma c'è molto di più: sempre secondo Bräutigam, l'eccesso di gas nei bradipi può essere un problema anche per i veterinari. "Il gas appare ovunque: nelle radiografie, durante le ecografie, e può rendere molto difficile la diagnosi". E in alcuni casi, può perfino causare galleggiamento involontario. "Usano il gas nello stomaco per galleggiare in acqua", ha aggiunto. Del resto, nonostante siano lentissimi, in acqua i bradipi sono invece abilissimi nuotatori. Che utilizzino i peti per nuotare come fanno i lamantini?

Curiosamente, uno dei modi migliori per stimolare l'intestino di un bradipo – e quindi aiutarlo a liberarsi – è immergerlo in un bagno caldo. Proprio come è accaduto al piccolo protagonista del video virale: rilassato nell'acqua tiepida, ha fatto ciò che la scienza non era mai riuscita a documentare. E per chi se lo stesse chiedendo, secondo Bräutigam, i peti dei bradipi sono "silenziosi, ma letali". Ma al di là della curiosità e delle facili ironie, ora abbiamo finalmente risolto un vero mistero scientifico: anche i bradipi emettono peti.